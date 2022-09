Une pénalité et un Safety Car qui coûtent des points à Ocon

C'est en onzième position, à la porte des points, qu'Esteban Ocon a franchi la ligne d'arrivée du Grand Prix d'Italie. Conclusion décevante d'une course spéciale pour le pilote Alpine, puisqu'il arborait une réplique du casque de Michael Schumacher en hommage à son héros d'enfance. Néanmoins, le week-end du Français s'est compliqué lorsque le remplacement de son moteur à combustion interne est devenu inéluctable.

Pénalisé de cinq places sur la grille de départ, Ocon a pris le départ dans la plus inconfortable des positions, dans le cœur du peloton. Et n'a pas été le plus chanceux dans les premiers mètres de course. "Quelques voitures ont coupé la chicane donc j'ai dû les doubler sur la piste, j'ai dit à la radio que ça n'aurait pas dû être notre combat", a-t-il expliqué après l'épreuve.

En outre, il a dû se plier au rythme des Aston Martin lors de son premier relai, voyant ainsi le groupe constitué de Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Nyck de Vries et Zhou Guanyu, en lutte pour les derniers points en jeu, s'échapper.

"C'était un peu ennuyeux, malheureusement", a-t-il résumé. "Nous sommes restés coincés derrière les Aston au départ. J'ai fait quelques beaux dépassements dans les deux premières chicanes mais les Aston étaient devant. On a réussi à les dépasser après le premier arrêt et à partir de là, il y avait un train de voitures plus rapides devant nous. Ils avaient sept ou huit secondes d'avance sur nous."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, en lutte avec Esteban Ocon, Alpine A522

"Le temps que je comble cet écart, la voiture de sécurité [était sortie]. Il allait donc y avoir de belles batailles dans les deux derniers tours mais, malheureusement, la course a été interrompue et nous n'avons pas pu essayer d'entrer dans le top 10. C'est frustrant mais le rythme était là."

Bien qu'il ait quitté Monza les mains vides, Ocon a néanmoins la certitude que son Alpine A522 était suffisamment performante pour prétendre aux points. Ainsi, sans cette fin de course marquée par la sortie de la voiture de sécurité à la suite de l'abandon de Ricciardo, mais aussi sans ce recul sur la grille qui lui a été imposé, le Français a assuré qu'il aurait pu se classer dans le top 10.

"Sans la pénalité moteur, nous allions finir dans les points", a-t-il ajouté. "Ce n'est pas discutable, nous avions la voiture pour le faire. Nous avons terminé 11e en partant de la 14e place. Le rythme n'a pas été aussi bon qu'à Spa mais nous avions clairement le rythme pour mettre les deux voitures dans les points. Maintenant que la pénalité est, je l'espère, de l'histoire ancienne, nous pouvons nous concentrer sur la performance et sur l'accomplissement du travail pour les prochaines courses. "