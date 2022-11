Vers des pénalités moteur plus dissuasives en F1 ?

Réunie à Abu Dhabi, la Commission F1 a évoqué un certain nombre de points et fait plusieurs propositions de modification de la réglementation en vue de la saison 2023.

Parmi ces propositions, l'idée qu'il faudrait peut-être mettre en place des sanctions plus sévères pour les changements d'éléments moteurs, afin d'empêcher ou de dissuader les écuries de procéder à des remplacements tactiques de pièces. En effet, dans le cadre du système actuel, les sept éléments qui composent une unité de puissance sont limités en nombre à l'année et tout ajout d'un élément supplémentaire en dehors de ces limites donne lieu à des pénalités.

La première fois qu'un élément hors quota est utilisé, une pénalité de dix places sur la grille est imposée. La fois d'après, si un élément supplémentaire du même type est utilisé, c'est une pénalité de cinq places sur la grille est imposée.

Or, les écuries ont pris l'habitude de procéder à des changements tactiques en profitant d'un ou deux problèmes réels pour ajouter d'autres pièces, puisque dès que l'accumulation des sanctions dépasse 15 places, le renvoi à l'arrière de la grille est automatique. Il est donc souvent plus avantageux de changer un grand nombre d'éléments, même si ces derniers ne sont pas toujours usés ou endommagés, que de changer seulement ceux qui posent problème, et notamment à partir d'un certain point sur la grille.

C'est cette mécanique qui pourrait être brisée à l'avenir, puisque la Commission F1 envisage une révision du système pour que les sanctions soient plus dissuasives : "La Commission a discuté d'éventuelles mises à jour des pénalités pour les infractions relatives aux unités de puissance", peut-on lire dans le communiqué publié sur le site de la FIA.

"Il a été convenu que le système actuel n'est pas assez dissuasif et encourage les équipes à effectuer des changements moteur stratégiques, favorisant ainsi le remplacement de plus d'éléments que nécessaire une fois qu'un pilote a accumulé plus d'un certain niveau de pénalité. Cela entraîne en fin de compte des coûts plus élevés pour les pièces et sape les restrictions annuelles des éléments moteur."

"Cette question continuera d'être discutée au sein des comités consultatifs sportif et sur les unités de puissance afin d'être analysée et affinée."

Cette saison, cinq pilotes (tous équipés de moteurs Mercedes) sont jusqu'ici restés dans les limites, à savoir Daniel Ricciardo (McLaren), Lance Stroll, Sebastian Vettel (Aston Martin), Alex Albon et Nicholas Latifi (Williams).

Décision reportée sur les couvertures chauffantes

Une autre information issue de la réunion de la Commission F1 concerne les couvertures chauffantes pour les pneus, qui doivent en théorie être interdites en 2024 mais auraient dû suivre une réduction de la température de chauffe des gommes pour l'année prochaine qui n'aura, elle, pas lieu.

Les tests effectués à Austin et au Mexique avec les températures plus basses ont en effet suscité des réactions négatives de la part des pilotes et des équipes, qui ont exprimé des inquiétudes quant à la possibilité de faire rouler les voitures avec des pneus aussi froids.

À la suite de cela, la Commission F1 a précisé qu'elle avait "décidé de repousser toute décision finale jusqu'en juillet 2023, afin de permettre la collecte de données supplémentaires et le retour d'informations sur les essais pour éclairer pleinement les conclusions".