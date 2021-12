Pérez "amené à un autre niveau" par Verstappen

Pour sa première saison chez Red Bull Racing, Sergio Pérez a découvert un tout nouvel environnement après sept années passées chez Force India/Racing Point. Il a surtout endossé la très périlleuse mission de faire équipe avec Max Verstappen, dans une écurie où tout tourne autour du nouveau Champion du monde.

Malgré une adaptation parfois contrariée, Sergio Pérez a décroché une victoire, à Bakou, et signé quatre autres podiums qui lui ont permis de terminer quatrième d'un championnat où il se devait de soutenir son voisin de garage, à l'image de ce qu'il a fait au Grand Prix d'Abu Dhabi en retenant Lewis Hamilton. Sur le plan comptable, la comparaison demeure très rude pour le Mexicain, qui n'a inscrit que 190 points par rapport aux 395,5 de Max Verstappen. Néanmoins, il a rapidement convaincu Red Bull de lui faire confiance une année de plus.

Au moment de résumer sa saison 2021, Sergio Pérez la qualifie de "très intense", sans hésiter un instant. "Vous savez, ça a été extrêmement intensif. Énormément de travail a été fourni en coulisses, il y avait beaucoup de pression. Quand tu es chez Red Bull Racing, la pression est forte et tout le monde regarde ce que tu fais. Et vous [la presse], vous êtes naturellement plus durs envers un pilote Red Bull, ce qui est très compréhensible. Ça n'a pas été facile, mais ça m'a amené à un autre niveau, et avoir Max comme coéquipier te pousse vraiment à de nouveaux niveaux. J'y prends beaucoup de plaisir à ce stade de ma carrière. Je suis très heureux et c'est le plus important."

Interrogé sur ce qui fait la force du Néerlandais, qui a mis fin à la domination de Lewis Hamilton en s'emparant du titre mondial, Sergio Pérez ne lui voit pas vraiment de points faibles. "Il est vraiment bon", dit-il. "Il est vraiment en harmonie avec la voiture. Il est très bon en qualifications, il est vraiment bon en course. Il est très complet, expérimenté. Avec la saison qu'il a faite, je pense que c'est une légende, c'est vraiment impressionnant et je le félicite. Il ne fait vraiment qu'un avec la voiture."

Sergio Pérez ne compte pas s'arrêter à ce constat. Son objectif est maintenant de hisser davantage encore son niveau en 2022 pour se rapprocher de la référence. "J'ai été proche", estime-t-il. "J'ai juste manqué de régularité, je pense, mais j'ai été proche à de nombreuses reprises, lors de nombreuses courses. Mais quand tu es loin au niveau des positions… Je pense que la principale chose qui m'a manqué, c'est la régularité pour être constamment à 100% avec la voiture. Je dois élever mon niveau pour l'année prochaine. Et oui, avec un peu de chance, nous pourrons tous aller de l'avant."

Le Mexicain insiste aussi sur le bonheur sincère qu'il a ressenti lorsque son coéquipier a décroché le titre. "Max a été un coéquipier génial depuis le premier jour pour moi, et l'équipe a été fantastique avec moi", souligne-t-il. "Et j'étais en mesure de soutenir mon coéquipier. Je suis extrêmement heureux pour tout le monde. Au final, c'est dommage de ne pas avoir décroché le titre constructeurs, mais ce n'était qu'une question de quelques points ; et d'un peu de malchance ici ou là. Mais j'ai hâte d'être à l'année prochaine."

Propos recueillis par Adam Cooper