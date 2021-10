Pérez n'a "aucun doute" sur sa capacité à redresser la barre

Appelé à remplacer Alexander Albon cette saison, Sergio Pérez est parvenu à briser la malédiction du second baquet Red Bull en remportant le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Cependant, le succès du Mexicain n'a pas donné de suite. Depuis l'épreuve de Silverstone, en juillet dernier, Pérez n'a inscrit que 16 points, soit le quart du total de Valtteri Bottas et le même score que George Russell sur la même période.

En outre, Mercedes a capitalisé sur la méforme du second pilote Red Bull en prenant le large au championnat constructeurs. La marque à l'étoile compte aujourd'hui 33 points d'avance sur son adversaire alors que sept courses doivent encore être disputées. Ayant déjà connu une situation similaire dans sa carrière en F1, Pérez ne se laisse pas abattre et s'attend à remonter la pente très prochainement.

"Non, pas du tout, il reste encore du chemin à parcourir", répond-il lorsqu'on lui demande s'il a perdu tout espoir cette année. "J'ai déjà été dans cette position et je vais redresser la barre, je n'ai aucun doute là-dessus. La saison n'est pas encore finie et tout peut arriver. J'ai hâte d'attaquer la fin de la saison. Nous sommes dans une lutte serrée chez les constructeurs et tout peut basculer d'un côté ou de l'autre."

Ces dernières années, les châssis Red Bull ont été difficiles à dompter, comme en témoignent les difficultés rencontrées par Albon et Pierre Gasly aux côtés de Verstappen, dont le style agressif convient davantage au taureau rouge. Le nouveau Règlement Technique, qui sera mis en place en 2022, devrait toutefois atténuer la nervosité de la Red Bull et donner à Pérez une chance de repartir de zéro.

Bien qu'il continue de souffrir de la comparaison avec Verstappen, Pérez sent que son rythme au volant de la RB16B s'est amélioré. Cependant, le Mexicain admet que toutes les pièces du puzzle ne sont pas encore réunies pour lui permettre de décrocher un nouveau bon résultat.

"Je pense qu'il y a eu une bonne amélioration du rythme ces dernières semaines", commente-t-il. "Nous devons simplement nous assurer d'apporter les touches finales pour pouvoir convertir cette vitesse en résultats. Nous l'avons déjà fait par le passé et je suis sûr que nous pouvons encore le faire aujourd'hui. Je fais totalement confiance à l'équipe, ce n'est pas encore fini."