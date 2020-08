Pérez pense pouvoir battre Verstappen en course

Pour son retour en Grand Prix après avoir contracté le nouveau coronavirus, Sergio Pérez s'est parfaitement acquitté de la séance de qualifications, auteur du deuxième temps en Q1, puis septième en Q2 et enfin quatrième en Q3, à deux dixièmes de la Red Bull de Max Verstappen et un dixième devant l'autre Racing Point de Lance Stroll, alors que les Mercedes monopolisent encore la première ligne.

Victorieux du Grand Prix du 70e Anniversaire le week-end dernier, Verstappen est depuis le début de la saison la principale menace des Flèches d'Argent, mais Pérez est convaincu de pouvoir lui donner du fil à retordre ce dimanche.

"Si nous pouvons prendre un bon départ et passer devant Max, nous pourrions être capables de le retenir", estime le Mexicain. "Ce n'est pas un circuit facile pour dépasser, et il va falloir économiser et gérer à l'extrême. Nous n'avons pas vraiment le rythme pour battre la Red Bull, encore moins la Mercedes, mais qui sait ? Si nous pouvons passer devant au premier tour, qui sait ?"

Avec des températures de piste atteignant les 50°C, la stratégie jouera un rôle crucial lors de cette course, avec une question clé : un ou deux arrêts au stand ? D'après Pérez, il sera relativement compliqué de faire fonctionner une stratégie avec un seul changement de pneus : "Cela dépend vraiment du déroulement des premiers tours, des températures et du vent. Le vent a un très gros impact sur l'équilibre et le niveau de glisse. Tout est très ouvert pour demain."

Quant à Lance Stroll, il partira cinquième, aux côtés de la deuxième Red Bull, celle d'Alexander Albon. D'après le Canadien, il était difficile de faire mieux ce samedi. Il espère néanmoins tirer son épingle du jeu en course, notamment face à Albon.

"On dirait que la Red Bull avait l'avantage sur nous en qualifications", estime Stroll. "Il a fallu se contenter de la cinquième place. Tout bien considéré, je suis content d'être cinquième, nous sommes en bonne position pour nous battre demain. Je m'attends à ce qu'Alex ait un bon rythme, il l'a prouvé le week-end dernier à Silverstone. Il va juste falloir que nous fassions notre course, prenions un bon départ et optimisions la stratégie. C'est tout ce sur quoi nous pouvons nous focaliser. La course va être très chaude, je m'attends à ce qu'elle soit compliquée pour tout le monde."

