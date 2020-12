Pérez a-t-il convaincu Red Bull ? "Une course ne change pas votre vie"

Le terme de paradoxe a déjà plusieurs fois été employé, et c'est une réalité pour Sergio Pérez. Le Mexicain s'est présenté ce jeudi dans le paddock de Yas Marina avec le statut d'un vainqueur de Grand Prix qui n'est pas donné à tout le monde. Et dans le même temps, il ignore toujours s'il sera sur la grille la saison prochaine. Quelques jours après avoir décroché son premier succès, à Bahreïn au terme d'une course folle sur la piste extérieure, Pérez aborde son dernier week-end avec Racing Point, écurie dans laquelle il évolue depuis six ans. Il le sait, au point de l'avoir dit et répété : sa seule chance d'être au départ de la saison 2021 serait d'être recruté par Red Bull Racing pour remplacer Alexander Albon.

À l'arrivée du Grand Prix de Sakhir, Pérez a insisté sur sa décontraction, dans le sens où il sait avoir tout fait pour mériter ce baquet. Se disant "en paix" avec lui-même, il se doit d'attendre, tout en ayant plusieurs fois fait savoir qu'il avait déjà des options sur la table pour un retour en F1 en 2022, en cas d'année sabbatique. Mais sa victoire dimanche dernier peut-elle avoir changé le cours de la réflexion dans l'esprit des dirigeants de Red Bull ?

"Je crois fermement qu'en F1, une course ne change pas vraiment votre vie", doute Pérez. "Ce que j'ai montré ces dix dernières années, week-end après week-end, certes avec des hauts et des bas, a toujours débouché sur une année avec de gros résultats. Et cette année, il y a eu des hauts et des bas puisque j'ai manqué deux courses à cause du COVID, dans un championnat très court. J'ai perdu un moteur alors que j'avais un podium à ma portée [à Bahreïn]. Il y a eu beaucoup d'occasions manquées, et je suis tout de même quatrième du championnat. C'était donc une très grosse année, mais il faut aussi remercier l'équipe, car ils m'ont donné une voiture avec laquelle je peux montrer ce dont je suis capable, c'est quelque chose de très spécial."

Les félicitations de Red Bull

Aperçu en discussions avec Helmut Marko à Sakhir le week-end dernier, Sergio Pérez a ensuite reçu les félicitations du consultant spécial de Red Bull. L'écurie autrichienne a affirmé qu'elle ne prendrait aucune décision avant la fin de la saison, version à laquelle le pilote mexicain adhère.

"J'ai reçu des messages de félicitations de la plupart des patrons d'écurie en F1, dont Helmut, donc c'était chouette", raconte-t-il. "Concernant la décision, je crois que ce qu'ils disent publiquement est correct. Ils prendront une décision à un moment donné après le week-end. Je ne sais pas quelle sera cette décision. Il n'y a pas plus de précipitation. C'est la fin de l'année, voilà où nous en sommes. Nous avons attendu très longtemps maintenant, alors une ou deux semaines de plus pour connaître la décision, ça ne change pas grand-chose."

Je ne suis clairement pas venu en F1 pour gagner une seule course. Sergio Pérez

Être entré dans le cercle restreint des vainqueurs de Grand Prix compte énormément pour Sergio Pérez, qui n'a pas caché avoir réalisé un rêve, mais il refuse en revanche d'envisager ce succès comme un point final venu couronner sa carrière.

"Tout ce que je peux dire, c'est que je suis en paix avec moi-même", répète-t-il. "Je ne contrôle pas totalement mon avenir pour le moment. C'est évidemment ennuyeux, n'importe quel humain dans cette situation aurait du mal à le vivre. Mais sachant que ça ne dépend pas de moi, que la victoire est arrivée après avoir attendu longtemps, j'ai le sentiment d'avoir tiré le meilleur de mes opportunités. Alors si j'ai un baquet l'an prochain, c'est génial. Sinon, je veux revenir en 2022. Je pense être au sommet de ma carrière, et les meilleures années sont devant moi. Alors même si je rate une année, je suis suffisamment déterminé pour revenir en 2022. Si je dois prendre une année sabbatique, je le ferai. Mais je suis plus que déterminé à revenir. La victoire m'apporte une paix intérieure, mais aussi plus d'appétit. J'en veux plus. Et après l'avoir fait une fois, on sait qu'on peut le refaire. Je veux le refaire plusieurs fois."

"Je ne suis clairement pas venu en F1 pour gagner une seule course. Je suis venu ici avec l'espoir d'être Champion du monde. Mais on réalise très vite que devenir Champion du monde ne dépend pas totalement de soi, il faut être dans la bonne voiture la bonne année. Depuis que je suis ici, une seule équipe peut donner cette opportunité année après année. Deux pilotes seulement ont une chance chaque année, alors devenir Champion du monde est très difficile. Mais si l'on n'a pas une voiture de ce calibre, il faut tirer le meilleur des opportunités qui se présentent. C'est pourquoi je suis en paix avec moi-même, car j'ai réussi à le faire avec la monoplace que j'avais. J'ai eu beaucoup de succès en F1 compte tenu de la voiture que j'avais chaque année. Si l'on n'a pas une Mercedes, par exemple, il faut juste faire le maximum possible avec sa voiture. C'est que j'ai réalisé ces dix dernières années."