Pérez déplore le danger du soleil couchant à Melbourne

Avec trois interruptions au drapeau rouge, le Grand Prix d'Australie s'est éternisé ce dimanche. Le départ du tour de formation a été donné à 15h, mais le drapeau à damier n'a été agité qu'à 17h35, alors que le soleil s'est couché à 18h12.

Bien que ce ne soit pas une première, les ultimes boucles de la course ont donc été parcourues avec un soleil rasant, ce qui a compliqué la tâche des pilotes. Le chaos du troisième départ a été bénéfique à Sergio Pérez, qui a hérité de la cinquième place au lieu de la septième grâce aux mésaventures de Pierre Gasly et de Carlos Sainz ; cependant, le pilote Red Bull est très critique quant aux événements de Melbourne.

"J'ai dû éviter Gasly. Et il n'y avait pas de visibilité en abordant le premier virage", explique-t-il, ajoutant : "C'était vraiment dangereux – tout d'abord la mise en température, mais aussi l'absence totale de visibilité. Nous ne pouvons plus courir dans ces conditions. Un jour, il va y avoir un gros accident." Pérez enfonce le clou : "Nous n'y voyons rien. Dans les 30 derniers tours, nous sommes juste passagers, nous n'avons aucune visibilité."

L'intervention de la voiture de sécurité en début d’épreuve a mené Pérez, parti en pneus durs, à adopter une stratégie insolite : deux arrêts au stand lors de cette neutralisation, afin de se débarrasser de la formalité qu'était l'utilisation d'un autre composé, mais le drapeau rouge au huitième tour a permis à ses rivaux de changer de gommes sans perdre de temps. Le Mexicain a donc dû remonter à la force du poignet, enchaînant les dépassements sur Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda, Lando Norris et Nico Hülkenberg.

"C'était un grand bazar avec le train DRS au début", relate l'intéressé. "Il fallait que je prenne beaucoup plus de risques si je voulais remonter davantage, et je n'aurais probablement pas fini la course, ou bien j'aurais sûrement pu être un peu plus haut. C'est un risque à prendre, et je pense que la voiture de sécurité nous a handicapés car tout le monde a pris les durs, alors nous n'avions pas de bonne stratégie à notre disposition, et nous étions décalés."

Et lorsqu'il lui est demandé s'il a bien sauvé les meubles avec la cinquième place, Pérez répond : "Je pense que c'était vraiment le maximum que nous puissions faire. Comme je le dis, si nous en avions voulu davantage, il aurait fallu prendre bien plus de risques. Le restart – mon premier départ arrêté – c'est le bazar quand on s'élance dans une telle position. Les pilotes prennent d'énormes risques, et c'était assez compliqué pour moi."

Propos recueillis par Adam Cooper