Pérez échappe à une sanction après les qualifs

Sergio Pérez conservera bien sa troisième place sur la grille de départ du Grand Prix d'Australie ce dimanche. Le Mexicain était sous enquête des commissaires après infraction présumée sous drapeau jaune, puisqu'il avait signé un temps compétitif en Q2 après être passé dans une zone neutralisée, à la suite d'un tout droit de George Russell dans l'échappatoire du virage 11.

Toutefois, les commissaires ont constaté qu'une fois averti du danger, le pilote Red Bull avait agi de façon adéquate. Ils ont donc décidé de ne pas infliger de sanction au #11. "Alors que PER approchait du virage 11, un seul drapeau jaune a été déployé pour une voiture dans l'échappatoire", peut-on notamment lire dans la décision rendue peu avant 22h, du côté de Melbourne.

"PER a été averti par son équipe par radio au même moment où les signaux ont été affichés au virage. Par rapport à son tour précédent, il a levé le pied [de l'accélérateur] 70 mètres plus tôt, a freiné 50 mètres plus tôt et a réduit sa vitesse de 14 km/h dans le virage. Suite à ces actions, les commissaires concluent que PER a agi de manière appropriée dans cette situation et ne prennent aucune autre mesure."

Après la sanction de Lance Stroll pour sa responsabilité dans l'accrochage avec Nicholas Latifi et la disqualification d'Alex Albon en raison d'une infraction technique, le dernier doute sur la grille au sujet d'une possible sanction concerne Charles Leclerc, Yuki Tsunoda et Zhou Guanyu, tous trois potentiellement coupables d'avoir été trop lents dans un tour de rentrée au stand lors des qualifications. Il y a toutefois peu de risque que cela influe sur la grille, puisqu'une réprimande semble être la jurisprudence. Une décision est attendue sous peu.

Se posera évidemment la question des dégâts sur la Williams de Latifi et sur l'Alpine de Fernando Alonso après le problème technique et la sortie de l'Espagnol en Q3.