Pérez espère une prolongation qui se fera "naturellement"

De plus en plus à l'aise chez Red Bull Racing, Sergio Pérez n'y a toutefois encore aucune garantie à ce jour. Recruté pour prendre la relève d'un Alexander Albon jugé trop tendre, le Mexicain remplit la mission qui lui est confiée après un temps d'adaptation finalement assez rapide. Il répond ainsi présent derrière son chef de file qu'est Max Verstappen, récoltant même les lauriers de la victoire lorsque le sort frappe le Néerlandais, à l'image de ce qui s'est produit lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan.

Pour autant, le contrat de Pérez chez Red Bull n'est que d'une année, et les discussions pour éventuellement le prolonger ne devraient pas débuter avant le milieu de l'été si l'on en croit Helmut Marko, qui a renvoyé à plus tard la situation des pilotes pour 2022, aussi bien chez RBR que chez AlphaTauri.

Enfin dans un top team, Pérez sait donc qu'il n'est maître de rien. Et celui qui a vu son contrat longue durée être mis à la corbeille l'an dernier par Aston Martin afin de faire place nette pour Sebastian Vettel n'a pas vraiment envie de repasser par une si grande incertitude. Aussi il espère que les discussions avec Red Bull débuteront tout de même bientôt, et que tout se fera le plus "naturellement" du monde.

"Actuellement, nous sommes très occupés avec les Grands Prix, il y en a trois de suite, mais il y aura des temps morts lors desquels nous pourrons en parler", a-t-il confié ce jeudi dans le paddock de Spielberg, en marge du Grand Prix de Styrie. "Espérons que cela ne prenne pas trop de temps, car je n'ai pas une bonne expérience des fois où ça a pris du temps. Mais je vois ça comme quelque chose de naturel. Une fois que l'on est à l'aise dans une équipe, que l'on travaille avec elle et que l'équipe travaille avec vous, c'est quelque chose qui devrait naturellement se faire en douceur."

Il est certain que j'aimerais que ça continue. C'est un grand coéquipier. Max Verstappen

Sergio Pérez a joué la semaine dernière un rôle important dans la victoire de Max Verstappen au Grand Prix de France, puisqu'il était sur une stratégie alternative et a permis à Red Bull de piéger Mercedes, rôle dans lequel il est prioritairement attendu. L'entente entre les deux pilotes ne fait également aucun doute à ce jour. Par exemple, le Mexicain s'est effacé sans sourciller au Paul Ricard, et le Néerlandais apprécie plus globalement cette collaboration fructueuse.

"Tout se passe vraiment bien", souligne Verstappen. "Je connaissais bien sûr Checo avant, mais pas comme coéquipier. Donc c'est toujours un peu différent. Jusqu'à présent, ça a été génial de pouvoir travailler ensemble aux avant-postes, de décrocher les meilleurs résultats pour l'équipe, c'est ce que l'on veut. Il est certain que j'aimerais que ça continue. C'est un grand coéquipier.

Troisième du championnat, Sergio Pérez a déjà inscrit 84 points en sept Grands Prix, quand Alexander Albon en avait empoché 105 sur une saison de 17 manches en 2020. La progression de Red Bull avec sa monoplace n'y est évidemment pas étrangère non plus, et Verstappen en est le premier convaincu.

"Avant, nous n'avions pas la voiture pour nous battre contre eux [Mercedes], donc on ne pouvait pas faire ce que l'on voulait", rappelle-t-il. "Il aurait pu y avoir trois arrêts, les pneus arrière à l'avant, ça n'aurait rien changé. Désormais, nous avons vraiment la voiture pour nous battre avec eux, et c'est super important d'être là avec deux voitures. C'est exactement ce que nous avons fait à Bakou et au Paul Ricard. Ce sera aussi déterminant pour le championnat constructeurs de continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année."