Pérez explique son accident à Monaco par des pneus "trop froids"

Les qualifications du Grand Prix de Monaco se sont terminées sur un drapeau rouge, comme l'an dernier. Cette fois-ci, c'est Sergio Pérez qui l'a provoqué, en essayant de battre le poleman du jour Charles Leclerc. À seulement neuf centièmes du Monégasque en Q2, le Mexicain a poussé jusqu'au bout pour tenter de décrocher sa deuxième pole de la saison, après celle obtenue à Djeddah en début d'année.

Lors de son dernier tour lancé, Pérez se situait derrière Leclerc sur la piste et a perdu l'arrière de sa RB18 à la sortie du virage de Portier, avant la section du tunnel. En travers de la piste (après avoir heurté la barrière) et assis dans l'épave, le Mexicain était un simple spectateur quand Carlos Sainz a percuté sa roue avant droite. Un contact qui bloquait complètement la voie et obligeait la direction de course à dégainer le drapeau rouge, mettant ainsi fin aux qualifications.

Selon le principal concerné, l'incident était "juste dommage", ajoutant : "Je pense que nous avions plus de rythme que cela, mais nous n'avons tout simplement pas pu rivaliser. Je crois que la stratégie avec les pneus [n'était pas la bonne], en particulier avec le dernier train, ils n'étaient pas à la température et c'était juste trop compliqué. J'avais déjà failli perdre la voiture dans le premier virage et avec le recul, je pense que nous n'avons pas fait les bons choix aujourd'hui."

"[À Portier], j'étais assez proche de mon temps [du premier run en Q3] en essayant de le rattraper. Le virage a été difficile pour moi tout au long de la séance. J'ai donc essayé d'anticiper et de mettre les gaz assez tôt, mais dès que j'ai touché l'accélérateur, j'ai senti que le pneu arrière n'adhérait pas et j'ai joué un peu avec, jusqu'à ce que je perde la voiture. Ensuite, j'ai été surpris que Carlos me tape à ce moment-là. Ce qui s'est passé est dommage et je suis désolé pour Carlos et pour les autres, mais c'est Monaco."

Pérez s'est également exprimé lors de la conférence de presse tenue après les qualifications, à la suite de sa visite au centre médical de Monaco. Le Mexicain a déclaré qu'il allait "bien" et a été surpris que le capteur de sa voiture ait enregistré un choc assez puissant pour nécessiter un contrôle médical, étant donné que l'accident s'est produit dans l'une des parties les moins rapides du circuit de Monaco, qui est déjà l'un des plus lents du calendrier.

"Je pense qu'il y avait un problème technique, parce que les forces g que j'ai reçues étaient quelque chose comme 20 g, mais c'est une section à faible vitesse et heureusement, il y a les Tecpro là-bas", a déclaré le #11.

Sergio Pérez, Red Bull Racing

Pérez a ajouté que les dégâts sur sa voiture "semblaient mauvais", mais a estimé que "ça devrait aller" pour que la voiture soit réparée à temps pour prendre le départ de la course depuis la troisième place sur la grille. Interrogé sur le fait d'être le meilleur pilote Red Bull des qualifications (Max Verstappen s'est classé quatrième, mais était en avance sur Leclerc au moment du drapeau rouge), Pérez a estimé qu'un meilleur résultat était possible.

"Nous avons été compétitifs tout le week-end. Depuis les EL1, nous avons toujours été dans le top 3. Nous étions les plus rapides en EL3. Comme toujours, pour obtenir la pole, vous devez tout maximiser et j'ai senti que nous aurions pu faire mieux, surtout dans les derniers tours. À la fin, j'étais coincé avec l'une des Ferrari [celle de Leclerc, ndlr] et mon dernier tour de Q3 était dû à des pneus trop froids."

"Dans l'ensemble, je pense que les Ferrari étaient un peu devant ce week-end mais nous verrons demain. C'est une longue course qui nous attend. Évidemment, la position de départ est très importante ici... Mais, globalement, ça a été un week-end très compétitif."