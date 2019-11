Pérez : Hülkenberg sans volant, symbole d'une F1 "triste"

Sergio Pérez et Nico Hülkenberg ont fait équipe chez Force India de 2014 à 2016, avant que l'Allemand ne rejoigne Renault pour les trois campagnes suivantes, mais le Losange a décidé de s'en séparer pour aligner Esteban Ocon aux côtés de Daniel Ricciardo en 2020. Hülkenberg, qui ne dispose pas de sponsors majeurs, n'a plus qu'une piste plausible pour rester sur la grille, celle de l'écurie Alfa Romeo. Il pourrait effectivement s'emparer du baquet d'Antonio Giovinazzi, qui reste toutefois favori.

Recordman du nombre de courses sans podium avec 173 départs en Grand Prix, Hülkenberg est généralement considéré comme un pilote qui n'est pas parvenu à exploiter son potentiel en Formule 1, les portes des top teams ne s'étant jamais ouvertes à lui. Pérez, lui, serait "très triste" de voir son ancien partenaire sur la touche l'an prochain.

"Cela montre simplement à quel point la Formule 1 est triste : en fin de compte, le talent – ou les résultats – ne compte pas assez dans ce sport", déplore le Mexicain pour Motorsport.com. "Il y a de nombreux autres facteurs, d'un point de vue politique notamment, hors du contrôle de l'athlète ou du sportif. Ce devrait être à lui de décider s'il veut continuer ou non."

Pérez juge la situation d'autant plus injuste que Hülkenberg s'est montré sous un jour plutôt favorable face à un Daniel Ricciardo très bien coté, bien que l'Australien ait l'avantage en qualifications, avec un score de 10-6 sur les séances pertinentes, et en course, ayant marqué 42 points contre 35. "Nous connaissons tous le niveau de Nico", insiste Pérez lorsque les performances de l'intéressé face à Ricciardo sont mentionnées. "Je pense donc que ce devrait être à lui de décider s'il continue ou pas, car il fait partie des meilleurs."

Propos recueillis par Oleg Karpov