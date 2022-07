Pérez s'inquiète des problèmes aéro de Red Bull à Silverstone

La première journée d'essais n'a pas franchement donné satisfaction chez Red Bull Racing à Silverstone. Sergio Pérez, seulement septième à huit dixièmes de Carlos Sainz lors de la séance de l'après-midi, a déploré un comportement inattendu de la RB18 en piste, qui semble avoir pris l'écurie par surprise.

"Ce n'était pas une séance géniale aujourd'hui", reconnaît le Mexicain. "La voiture est très loin de ce que l'on avait dans le simulateur lors des préparatifs. On suppose qu'il se passe quelque chose mais on doit comprendre. Ce n'est pas un bon départ. On est un peu en retrait. Il faut que l'on comprenne ce qui se passe."

L'écurie de Milton Keynes a donc du pain sur la planche pour revenir dans le match et, si Sergio Pérez estime que "ça va être assez difficile", il se veut encore confiant pour le moment. "On l'a fait par le passé et tant que l'on peut remettre les choses en place… Il faut avoir confiance dans ces virages à haute vitesse. Donc tant que je peux retrouver la confiance, ça ira."

Deuxième du championnat avant ce Grand Prix de Grande-Bretagne, il rassure sur le fait que Red Bull a probablement identifié la cause de ses maux du jour. "On soupçonne quelque chose au niveau aérodynamique mais je ne peux évidemment pas trop entrer dans les détails", ajoute Sergio Pérez. "On a des problèmes aérodynamiques que j'espère que l'on pourra résoudre ce soir. On comprend ce qui se passe mais au final, c'est important de régler ça."

La situation n'est toutefois pas décrite avec autant d'alarmisme de l'autre côté du garage. Max Verstappen confirme les difficultés rencontrées ce vendredi mais se raccroche au quatrième temps signé en EL2, à deux dixièmes du chrono de référence.

"On sait ce sur quoi on doit travailler et c'est ce que l'on va faire ce soir, mais il va probablement pleuvoir à nouveau demain, avec des conditions différentes", explique le Champion du monde en titre. "Parfois ça marche tout de suite, parfois ce n'est pas génial. Cette fois ce n'était probablement pas fou, mais ce n'était pas si mal non plus ; on est encore là et il y a des choses à analyser, avec les pneus aussi."