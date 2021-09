Pérez et Latifi partiront des stands à Zandvoort

Après les qualifications, deux pilotes paraissaient en situation de pouvoir potentiellement s'élancer des stands. Sergio Pérez, tout d'abord, dont la position de départ après des qualifications manquées semblaient de nature à inciter Red Bull et Honda à installer une nouvelle unité de puissance, alors même que l'écurie se sait en difficulté sur ce plan en raison de la perte du moteur impliqué dans le carambolage de Hongrie.

Honda a confirmé ce dimanche en début d'après-midi que le Mexicain serait bien équipé d'un tout nouveau bloc turbo hybride, ce qui va l'obliger à partir des stands. "Compte tenu de la position de Sergio sur la grille, nous avons décidé, avec l'équipe, de profiter de l'occasion pour installer de nouveaux composants [d'unité de puissance] sur sa voiture", peut-on notamment lire sur le compte Twitter du motoriste. "Comme certaines de ces pièces sont d'une spécification différente, il partira de la voie des stands."

En effet, l'installation de pièces d'une spécification différente de celles présentes sur la voiture entre les qualifications et la course constitue une infraction aux règles du parc fermé et justifie donc un départ des stands. Cela offre également l'opportunité pour Pérez de modifier des réglages sur sa RB16B. C'est la seconde course consécutive que cette situation se produit pour lui, puisqu'il avait abîmé sa voiture dans le tour de mise en grille à Spa mais avait finalement été autorisé à prendre le départ depuis la voie des stands.

Nicholas Latifi, ensuite, dont la séance de qualifications s'est achevée sur un crash en Q2 et qui s'était qualifié en 14e position. Le Canadien va monter pour sa part un nez et un aileron avant de spécification différente sur sa Williams, ce qui là aussi va le renvoyer dans les stands.

En conséquence, Yuki Tsunoda gagne une place sur la grille, alors que Sebastian Vettel, Robert Kubica et les deux Haas en gagnent deux.