Pérez : Les meilleurs "ont encore une bonne longueur d'avance"

Sur le plan sportif, le premier Grand Prix de la saison en Australie est très attendu pour obtenir les premières réponses quant à la hiérarchie en place. Les essais hivernaux organisés le mois dernier à Barcelone ont provoqué la recherche d'une tendance, mais celle-ci ne sera vérifiée qu'une fois le verdict de la compétition tombé. Lors de cette intersaison, l'écurie Racing Point a beaucoup fait parler avec sa monoplace très fortement inspirée de la Mercedes W10 de la saison passée. À tel point que la concurrence a parfois dit redouter une surprise, Ferrari se méfiant même du niveau de performance d'une voiture rose perçue comme une "menace".

Si l'optimisme a transpiré dans les rangs de l'équipe basée à Silverstone, ses hommes n'imaginent pas pour autant être en mesure d'aller titiller les meilleurs et ce jeudi, à Melbourne, c'est Sergio Pérez qui s'est évertué à tempérer les attentes. "Il est encore tôt, c'est difficile de savoir où chacun se situe", rappelle le pilote mexicain, qui fera de nouveau équipe avec Lance Stroll cette saison. "Je crois que nous avons vraiment une bonne voiture, mais je pense que les meilleures autos ont encore une bonne longueur d'avance. Le milieu de grille est très serré, donc pour décrocher des podiums, on compte toujours sur ce qui va se passer dans le top 3. Mais nous verrons. Nous avons probablement réduit l'écart. Je ne sais pas à quel point, je suis curieux de le découvrir. Mais nous verrons si nous pouvons le faire cette année [signer des podiums]."

Taulier de l'ex-maison Force India, Pérez ne cache pas que la structure qui deviendra l'an prochain l'équipe officielle d'Aston Martin en F1 a des "raisons d'être optimiste" mais se méfie de la réalité qui se dévoilera en course. "Nous verrons où nous en sommes, et dimanche je crois qu'il y aura encore beaucoup d'incertitudes que… nous devrons comprendre", insiste-t-il. "Les pneus vont être un sujet majeur cette année avec l'augmentation des pressions. Il y a énormément de choses pour lesquelles Barcelone n'offre pas une vision claire."

Les bonnes impressions sont les mêmes chez Lance Stroll, qui décrit une RP20 qui, dans l'ensemble, "s'est toujours bien comportée durant les essais hivernaux" par rapport à sa devancière. "Nous ne l'avons pilotée que sur un seul circuit et dans de très bonnes conditions", fait tout de même remarquer le Canadien. "Lors des essais hivernaux, il fait toujours frais et les moteurs aiment ça, l'aéro fonctionne bien aussi avec ces températures fraîches. Donc nous verrons bien lors du premier Grand Prix, et ça dépend toujours de là où se trouvent les autres. Mais je crois vraiment que nous avons progressé durant l'hiver, les gars ont travaillé très dur. Alors chapeau à tous les ingénieurs à l'usine qui ont travaillé de manière acharnée pendant l'hiver pour développer cette voiture. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de courir avec."