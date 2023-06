Pérez : "Je ne passe pas un super moment"

Éliminé pour la troisième fois consécutive avant la Q3, Sergio Pérez traverse une période difficile. Samedi à Montréal, le Mexicain n'est pas parvenu à faire mieux que le 12e temps lors des qualifications du Grand Prix du Canada. Une contre-performance derrière laquelle il ne se cache pas, assumant une erreur commise collectivement quant au timing du passage aux pneus slicks. Il fallait en effet les chausser dans une fenêtre très réduite, ce que certains sont parvenus à faire. Une fois la pluie de retour, il était trop tard pour le pilote Red Bull, qui a également été malchanceux dans le trafic.

"C'était un demi-tour trop tard, et la position en piste était vraiment mauvaise avec l'Alfa Romeo devant", explique-t-il en évoquant son retour au stand pour passer des gommes intermédiaires aux slicks. "Une fois les pneus slicks à bonne température, il a commencé à pleuvoir plus fort, donc on a décidé de rentrer au stand. Après, on a chaussé les intermédiaires, mais il était trop tard. Ça a toujours été le plan de faire un tour [en intermédiaire] puis de rentrer pour passer en slick."

"On a pris la décision ensemble, et on s'est trompé. Mais c'était littéralement un pari par rapport à la piste. Il nous a manqué quatre ou cinq dixièmes, mais tout était dû à la piste. Il y avait plus de potentiel dans la voiture pour faire le tour plus tôt, mais on n'a tout simplement pas réussi à faire le tour que l'on voulait quand on le pouvait."

Sportivement, la situation de Sergio Pérez demeure donc complexe, lui qui a vu Max Verstappen s'envoler en tête du championnat après les derniers Grands Prix disputés.

"Je ne me sens pas très bien, je ne passe pas un super moment", reconnaît-il volontiers. "Mais on est déjà remontés par le passé, et la course est une nouvelle opportunité pour, je l'espère, revenir marquer de très bons points. Ce qui s'est passé en qualifications, c'était juste le bazar. En étant ici ou là un demi-tour plus tôt, le tableau aurait été bien différent et la journée aurait été bonne. On doit rester concentré et ça finira par venir. On essaiera de remonter le peloton. Ce ne sera pas facile mais on fera tout ce qui est en notre pouvoir."