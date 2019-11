Pérez pénalisé pour avoir manqué la pesée

À la fin de la deuxième séance d'essais libres, vendredi à Austin, Sergio Pérez a manqué le feu l'appelant à se rendre à la pesée et s'est brièvement arrêté dans la pitlane lorsque son équipe l'en a averti. Après avoir demandé ce qu'il devait faire, il a reçu pour consigne de retourner à son stand, où son team a procédé à une simulation de pit-stop. Ses quatre roues ont ensuite été remontées en vue du contrôle.

Seulement, le Règlement Sportif de la F1 est strict sur ce point : si un pilote manque la pesée et que son équipe travaille sur sa voiture, il doit s'élancer de la voie des stands pour la course. Après s'être entretenue avec Pérez et son équipe vendredi soir à Austin, la FIA a fait savoir qu'elle n'avait donc d'autre option que d'imposer au Mexicain cette sanction.

"Les commissaires ont visionné les images et entendu le pilote de la voiture numéro 11 (Sergio Pérez) ainsi que le représentant de son équipe, et ils ont déterminé que le pilote avait manqué l'arrêt à la pesée lorsque cela a été requis. Il a continué à rouler et a mené un arrêt au stand lors duquel sa voiture a été soulevée et les quatre roues ont été changées, en infraction à l'Article 29.1 a)", explique le compte-rendu de la décision. "La pénalité imposée est la pénalité obligatoire mentionnée dans le Règlement Sportif de la Formule 1 et les commissaires notent qu'ils n'ont aucun pouvoir discrétionnaire pour imposer de pénalité alternative."