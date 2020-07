Pérez élu "Pilote du Jour" du GP de Styrie 2020

Parti 17e sur la grille après une séance de qualifications ratée, Sergio Pérez a réalisé une course offensive dans laquelle il est remonté jusqu'à la cinquième position, menaçant la Red Bull d'Alex Albon dans le dernier tiers de course, avant de subir dans un contact avec le Thaïlandais une casse de l'aileron avant. À l'entame des deux derniers tours, le Mexicain a dû gérer son rythme et ne prendre aucun risque, ce qui l'a fait terminer au sixième rang, à la photo-finish en résistant à Lance Stroll et Daniel Ricciardo.

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2020

Grand Prix Pilote du Jour Autriche Alexander Albon Styrie Sergio Pérez

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)