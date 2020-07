Pérez positif au COVID-19, forfait pour le GP de Grande-Bretagne

Après un premier test qualifié de "non concluant", Sergio Pérez était à l'isolement ce jeudi et absent du paddock de Silverstone, dans l'attente d'un second test de dépistage du COVID-19. Les résultats de celui-ci sont tombés : le pilote mexicain est positif. Les mesures appropriées ont été prises, mais la priorité est de préciser que son état de santé n'inspire pas d'inquiétude. Il est en revanche contraint de déclarer forfait pour le Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end.

"Physiquement, Sergio va bien et il est dans un bon état d'esprit, mais il continuera d'être à l'isolement et de suivre les recommandations des autorités sanitaires, la sécurité étant la priorité pour l'équipe et pour la F1", annonce ce jeudi soir l'écurie Racing Point. "Toute l'équipe soutient Sergio et a hâte de le retrouver bientôt dans le cockpit de la RP20."

La FIA précise par ailleurs que les réactions adéquates ont suivi ce test positif, et qu'un "traçage complet au circuit a été mené, et tous les contacts proches [de Pérez] placés en quarantaine". L'instance internationale ajoute que "les procédures mises en place par la FIA et la Formule 1 ont permis de contenir un incident qui n'aura pas de conséquences plus importantes sur le week-end de course".

Le forfait de Pérez, au moins pour le week-end qui débute, contraint Racing Point a trouver une solution de repli. L'écurie fait savoir que son intention reste d'aligner les deux voitures et qu'un remplaçant sera nommé en temps voulu. Il pourrait s'agir de Nico Hülkenberg.