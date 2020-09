Pérez a discuté avec Racing Point : "La situation est apaisée"

Les propos de Sergio Pérez en conférence de presse jeudi à Sotchi ont finalement permis au pilote mexicain d'avoir une explication franche avec sa future ex-écurie. Évincé par Racing Point à l'issue de la saison en cours pour permettre le recrutement de Sebastian Vettel, Pérez déplorait avant le week-end du Grand Prix de Russie que certains membres de l'écurie commencent à lui cacher des choses, au détriment des performances en piste.

"Évidemment, depuis que la nouvelle est tombée, certaines personnes au sein de l'écurie ont tendance à cacher des choses, ce qui n'est pas super je pense", regrettait-il hier. "Je pense que pour l'instant, nous devrions juste être aussi transparents que possible pour nous assurer d'atteindre nos objectifs, et nous assurer d'inscrire autant de points que possible."

Cette sortie publique n'est visiblement pas restée sans suite puisque le pilote et son équipe ont discuté afin de calmer le jeu et faire rentrer les choses dans l'ordre avant la fin de saison commune qui les attend. Sergio Pérez a tenu à le faire savoir sur les réseaux sociaux vendredi matin, avant les premiers essais libres à Sotchi.

"Je connais cette équipe depuis sept ans et c'est comme une famille", a-t-il rappelé. "J'ai parlé à l'équipe et ils ont accepté mon explication. Il n'est pas possible que nous nous quittions en mauvais termes après sept années, la situation est totalement apaisée. Désormais nous allons de l'avant. Nous voulons tous la même chose : marquer autant de points que possible et réussir les Grands Prix que nous avons encore à faire ensemble. Nous redoublerons d'efforts pour décrocher d'autres podiums."

Lorsqu'un pilote est amené à quitter une écurie et que la décision est prise en amont, il n'est pas rare de voir de nouvelles méthodes de travail s'instaurer pour éviter la fuite d'informations vers un concurrent. À ce jour, Sergio Pérez n'a pas encore trouvé de point de chute pour la saison 2021 mais assure avoir la motivation pour rester en Formule 1. Les deux pistes les plus probables demeurent Haas et Alfa Romeo.

"Il y a naturellement eu des contacts et des discussions avec quelques équipes", a-t-il confirmé jeudi. "Je pense qu'aux alentours de la semaine prochaine, je saurai exactement ce qui est une option réaliste et ce qui ne l'est pas. Cependant, c'est évidemment quelque chose qui restera entre les équipes et moi. Je crois que tout le monde mérite le respect. Ils ont des pilotes actuellement, ils mènent des discussions. Je garderai ça pour moi."