Pérez : Red Bull a "joué la sécurité" avec deux arrêts

Une mauvaise performance en qualifications a vu Sergio Pérez être éliminé en Q2 et obligé de prendre le départ du Grand Prix du Qatar depuis la onzième place. Et sur un circuit de Losail où les dépassements étaient particulièrement difficiles en raison des perturbations aérodynamiques, le pilote Red Bull est parvenu à gagner sept positions en course, terminant ainsi quatrième.

Pérez occupait néanmoins la troisième place dans le dernier quart de l'épreuve, après avoir effectué son seul arrêt au programme. Mais le Mexicain a révélé que les crevaisons successives de Valtteri Bottas, Lando Norris, George Russell et Nicholas Latifi avaient "mis la puce à l'oreille" de Red Bull, qui a basculé sur une stratégie à deux arrêts plus conservatrice pour ses deux pilotes.

"Avec les explosions des pneus, nous avons joué la sécurité", a commenté Pérez à l'arrivée. "Nous pensions surtout à faire deux longs relais mais lorsque nous avons vu ce qui s'est passé avec les autres voitures, ça nous a inquiétés. Au final, je pense que nous n'avons pas pris tous les points qui étaient sur le table mais nous avons réussi à minimiser les pertes."

"Le plus gros problème, c'est que nous sommes ressortis dans le trafic [après le premier arrêt]. C'était très chargé. Il n'était pas facile de dépasser avec les pneus durs lors des premiers tours. Nous avons perdu beaucoup de temps et nous n'avons pas dépassé Alonso [lors de son arrêt]. Nous l'avons dépassé plus tard et nous nous étions engagés sur un seul arrêt, mais nous avons changé d'avis pour pouvoir être à l'arrivée."

En quittant les stands pour la seconde fois, à quinze tours de l'arrivée, Pérez devait éliminer quatre pilotes restés sur un arrêt pour retrouver sa troisième place. Sur ces quatre hommes, le pilote Red Bull n'en a doublé que trois, Fernando Alonso parvenant à se maintenir devant son adversaire grâce à l'intervention de la voiture de sécurité virtuelle en fin de course, ayant figé les écarts pendant deux tours.

Pérez n'est pourtant pas contrarié par la perte de la troisième place, le Mexicain est même ravi de voir le double Champion du monde décrocher son premier podium en sept ans ! "[La voiture de sécurité virtuelle] nous a privé [du podium] et je pense qu'elle a aidé Fernando à ne pas avoir une crevaison", a-t-il indiqué. "Mais s'il y a quelqu'un à qui je suis heureux de donner le podium, c'est bien Fernando. Je pense qu'il a fait une course fantastique, il mérite d'y être."

Les 12 points de la quatrième place de Pérez s'ajoutent aux 19 points de la deuxième place de son coéquipier Max Verstappen, auteur du meilleur tour. Red Bull reprend donc six points à Mercedes au championnat constructeurs. "Nous avons beaucoup à perdre et je pense à l'équipe", a affirmé Pérez. "Bien sûr, en tant que pilote, je veux être sur le podium mais c'est le championnat qui compte. Quatrième, c'est mieux que rien. J'ai fait de mon mieux, j'ai tout donné. C'était une course très intense."