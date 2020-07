Juste derrière les Mercedes, Pérez refuse de "trop s'enthousiasmer"

Les constatations faites lors des essais hivernaux de Barcelone ont semblé se confirmer en piste dès ce vendredi à Spielberg, théâtre du premier Grand Prix de la saison. Néanmoins, il faudra attendre le verdict du tour rapide samedi après-midi pour en avoir le cœur net. Il est clair que les deux monoplaces roses ont passé la journée dans la partie haute de la feuille des temps, mais ce n'est qu'en qualifications que les masques tomberont définitivement, si l'on ose se permettre l'expression en cette drôle de période.

Troisième de la deuxième séance d'essais libres, Sergio Pérez est forcément satisfait de cette première "bonne journée" au terme de laquelle il estime qu'il y a encore beaucoup de travail à fournir. "Demain il sera important de tout mettre bout à bout et nous verrons où nous nous situons vraiment", rappelle-t-il. "Nous en avons une idée, mais c'est demain que tout le monde donnera tout et ce sera bien de voir où nous sommes."

"C'est une très bonne voiture, l'équipe a fait un travail phénoménal à l'usine et nous avons une monoplace qui fonctionne bien. Il faut les rendre fier et leur offrir un excellent résultat ce week-end, mais il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de choses que nous pouvons améliorer pour être certains d'être prêts pour samedi et dimanche. Ce sera un week-end intéressant, car il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas."

Il y a le classement brut avec cette troisième position prometteuse en EL2 mais il y a également les écarts chronométriques qu'il faut relativiser. Avec six dixièmes de retard sur les Mercedes, le fossé s'est réduit par rapport à l'an dernier pour Racing Point. Cependant, la concurrence est très groupée juste derrière…

"Nous devons prendre les choses étape par étape, mais nous avons certainement réduit l'écart avec les meilleures équipes", admet Pérez. "L'année dernière, nous avions vraiment débuté en retrait. Aujourd'hui nous sommes prêts à nous battre. Je suis fier d'être ici. Nous sommes à une demi-seconde et sur un si petit circuit, les Ferrari, les Red Bull, les Renault et les McLaren sont dans le même dixième que nous. On ne peut pas trop s'enthousiasmer. Les écarts sont extrêmement serrés, donc j'espère que demain nous pourrons faire un excellent tour en qualifications."

Essais Libres 2

