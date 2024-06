Pérez "devra revenir en force à Barcelone" prévient Horner

Grâce à la victoire de Max Verstappen à Montréal, Red Bull compte désormais 49 points d'avance sur la Scuderia Ferrari au championnat constructeurs : les abandons de Charles Leclerc puis de Carlos Sainz ont permis à l'écurie autrichienne de doubler son avance sur le Cheval cabré. Mais pour ce faire, Red Bull n'a pu compter que sur son triple Champion du monde.

À Monaco, Sergio Pérez s'était élancé de la 16e place avant d'abandonner à la suite d'un accident dès les premières secondes de la course. Au Canada, le Mexicain a vécu le même week-end que la manche précédente en Principauté. Éliminé en Q1 samedi, le pilote Red Bull s'est une nouvelle fois élancé de la 16e place. En difficulté à l'arrière du peloton et à la lutte avec Pierre Gasly pendant une bonne partie de la course, Pérez s'est sorti tout seul au virage 6 lors du 53e tour, l'obligeant à abandonner.

Avec seulement quatre points lors des trois derniers Grands Prix du championnat, le pilote mexicain n'a pas fait mieux que Ricciardo, huitième au Canada. Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull, souhaite désormais une réaction de son pilote pour la prochaine manche, qui aura lieu la semaine prochaine à Barcelone.

"C'était un week-end horrible pour Checo et évidemment, nous avons pris des dégâts", a déclaré Horner à Sky Sports. "Il devra revenir en force à Barcelone. Heureusement, Ferrari a fait un faux pas et n'a pas marqué de points, ce qui nous a permis de nous en sortir, mais nous avons besoin que les deux voitures marquent des points. Nous nous en sommes bien tirés aujourd'hui, mais nous avons besoin qu'à partir de Barcelone, Checo revienne là où il était au début de l'année."

Confirmant son soutien au Mexicain, qui a récemment signé un nouveau contrat pour deux années supplémentaires chez Red Bull, Horner a ajouté : "Ce que nous voyons à chaque fois avec Checo, c'est que lorsque vous pensez qu'il est au plus mal, il rebondit. C'est un pilote et un personnage difficiles et cela lui fait plus mal qu'à n'importe qui d'autre. Il sera déterminé à revenir et à montrer à tout le monde la forme qu'on lui connaît et qu'il a montrée lors des quatre premières courses de cette année."

Pérez assume la responsabilité de sa sortie

Dans le classement pilotes du championnat, Sergio Pérez est tombé à la cinquième place, un point derrière Carlos Sainz. Après la course à Montréal, le Mexicain a déclaré être conscient de la situation dans laquelle il se trouve.

"Ces deux week-ends ont été très difficiles", a admis le pilote. "Je pense que nous allons nous ressaisir, baisser la tête et apprendre de ce week-end. Samedi, nous avons eu un petit problème qui nous a empêchés de nous qualifier beaucoup plus haut. Nous l'avons compris immédiatement après les qualifications, ce qui est positif."

"Évidemment, il y a une longue année devant nous et je suis sûr que nous retrouverons notre forme." Mais il n'y a pas d'excuse pour son accident, comme l'a concédé Perez : "C'est ma faute. J'ai touché la partie humide du virage 6 et il était impossible d'arrêter la voiture. C'était complètement mouillé. J'ai touché les freins et je n'ai pas pu m'arrêter, c'est un peu malheureux."

Après avoir repris la piste avec une monoplace abîmée et semé des débris sur son chemin avant de rejoindre les stands, Sergio Pérez a été sanctionné par les commissaires, écopant de trois places de pénalité sur la grille du prochain Grand Prix. Red Bull, pour lui avoir donné cette consigne, a reçu une sanction financière.

Avec Sam Hall