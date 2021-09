Pérez "a sacrifié une demi-seconde" pour Verstappen

Ce vendredi au Grand Prix d'Italie, Sergio Pérez a été battu par Max Verstappen en qualifications pour la 13e fois en 14 épreuves cette saison, de surcroît avec le troisième plus grand écart de l'année sur le sec : 0"645. Red Bull est en difficulté sur l'Autodromo Nazionale di Monza, et Pérez a souffert, même s'il espère rebondir lors des Qualifs Sprint puis en course.

"Nous étions en difficulté, nous visons manifestement une course solide", commente le Mexicain, neuvième des qualifications. "Nous avons vraiment peu d'appui, nous essayons juste d'optimiser le dimanche. Espérons en être récompensés, gagner des places et remonter le peloton en course sprint. Le long relais a l'air prometteur."

Cependant, le déficit de Pérez est surtout lié à une stratégie de l'écurie Red Bull, qui l'a envoyé en piste en premier dans le dernier run de Q3, sacrifiant sa performance dans le temple de la vitesse afin qu'il donne l'aspiration à son coéquipier. Ce dernier s'est hissé au troisième rang, à quatre dixièmes de Valtteri Bottas et à trois dixièmes de Lewis Hamilton… et surtout avec moins de trois centièmes d'avance sur les McLaren.

"Ce n'était pas le mieux qui soit, mais on sait aussi que ce circuit n'est pas notre meilleur, à cause des longues lignes droites", analyse Verstappen. "Bien sûr, on essaie d'enlever de l'appui. Troisième, c'est bien ; j'étais relativement content quand j'ai entendu que j'étais troisième, en fait, car en EL1 j'avais quelques difficultés quant à l'équilibre. Nous avons bien rebondi. Il aurait été irréaliste d'espérer mieux." Le Néerlandais espère être "un peu plus proche" des Mercedes par la suite mais nuance : "Je ne pense pas que nous puissions les menacer, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver en course. Nous allons juste essayer de maintenir la pression".

Les dirigeants de Red Bull Racing rendent en tout cas hommage à la contribution de Pérez au résultat de Verstappen, à commencer par le directeur d'équipe Christian Horner, qui se félicite que l'écart avec Mercedes soit "divisé par deux" par rapport au GP d'Italie 2020. "Je dois dire que Checo a joué un rôle clé avec son esprit d'équipe aujourd'hui en donnant l'aspiration à son coéquipier et en aidant Max à se mettre dans cette position, car je pense que nous étions vulnérables face aux McLaren", ajoute Horner au micro de Sky Sports F1. "Max est troisième, Checo a probablement sacrifié une demi-seconde. Il aurait donc dû être plus haut qu'il n'est, mais nous étions relativement satisfaits de ce résultat."

"La troisième place était le maximum possible – grâce à Checo, qui a fait un travail fantastique en nous donnant son aspiration", se félicite Helmut Marko, conseiller sportif de Red Bull, auprès de Motorsport.com. "Nous étions à une seconde l'an dernier, maintenant c'est quatre dixièmes, donc c'est une grande amélioration. Nous sommes contents que les McLaren ne nous aient pas eus, car elles sont des voitures très rapides en ligne droite." Encore faudra-t-il leur résister lors des deux courses à venir, la première étant les Qualifs Sprint.

