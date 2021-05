Sergio Pérez connaît une entame de saison en demi-teinte avec Red Bull Racing, le Mexicain n'ayant pas pu compter sur beaucoup de roulage en essais d'avant-saison pour s'habituer aux caractéristiques particulières des voitures exigeantes de Milton Keynes. Il a d'ailleurs fait le choix de ne pas essayer d'imposer ses propres habitudes de pilotage prises chez Force India/Racing Point mais de tenter de s'acclimater à sa nouvelle monture en passant par le sentier emprunté par son équipier Max Verstappen.

"J'adopte l'approche selon laquelle je dois d'abord m'adapter à la voiture", a-t-il déclaré en conférence de presse à Barcelone. "Nous avons un temps de piste tellement limité avec ces voitures cette année, avec les nouvelles règles des essais privés et aussi en essais libres, que tout se passe très vite. Il est très difficile de travailler comme avant, lors des essais, quand nous avions plus de temps. Maintenant, c'est vraiment quelques runs et la journée est terminée."

"En même temps, j'ai une référence très solide avec Max. Il tire 110% de la voiture dès les EL1 et jusqu'au dimanche. Donc, je pense que je dois d'abord atteindre ce niveau et ensuite évoluer. C'est mon point de vue. Vous savez, ça n'a aucun sens de suivre une autre direction, parce que je vais juste me perdre. Je travaille donc sur une base très similaire à celle de mon coéquipier. "

Le Mexicain a expliqué que le week-end du GP du Portugal, où il a signé la quatrième place sur la grille et à l'arrivée, avait été celui où il avait appris le plus de sa monoplace après deux premières épreuves compliquées. "Même si le résultat n'était pas fantastique au Portugal, le rythme en course était une belle progression. Mais le plus important, c'est la compréhension."

"Après, vous pouvez analyser cette course et la comparer à de nombreux égards avec celle des leaders, et en tirer des enseignements sur ce que fait la voiture et comment je peux améliorer mon rythme de course. C'est quelque chose qui va assurément dans la bonne direction."

