Pérez au volant d'une Red Bull : "Un rêve devenu réalité"

Après une carrière de dix années passée quasi exclusivement dans des écuries de milieu de peloton, hormis un court passage chez McLaren qui démarrait alors son déclin, Sergio Pérez est cette saison dans une équipe a priori capable de jouer la victoire ou, au moins, de monter régulièrement sur le podium. Aussi au moment d'essayer pour la première fois une Red Bull sur la piste de Silverstone ce mardi, plus précisément la RB15 de 2019 afin de s'acclimater à sa nouvelle écurie avant le shakedown de la monoplace 2021 ce mercredi, il a décrit un "rêve devenu réalité".

"Ça a été une journée extraordinaire, mon premier jour avec Red Bull Racing. Voir mon nom sur la voiture, c'est quelque chose d'extrêmement spécial et assurément un rêve devenu réalité", a déclaré le Mexicain, avant de saluer le travail de son équipe sur sa position de pilotage.

"Je dois dire que je suis heureux des progrès faits pour que je me sente un peu plus à l'aise. Évidemment, j'ai piloté une voiture pendant sept ans [chez Force India/Racing Point], dans un cockpit, dans un baquet, avec certaines pédales, donc juste se positionner est un défi à surmonter. Nous travaillons dur. Nous avons clairement avancé à ce sujet, et je dois dire que pour une première journée, je me sens très à l'aise."

"C'est toujours une Formule 1 en fin de compte, mais la position de pilotage est différente, [comme le sont] le volant, les poignées, les boutons, les procédures, l'unité de puissance, la manière de délivrer la puissance, le couple... Nous avons effectué beaucoup de préparation, beaucoup de journées dans le simulateur, à l'usine, avec les commandes, pour tout maîtriser."

"Je dois dire que je suis très heureux de la manière dont mon premier jour s'est passé, car je maîtrisais toutes les procédures, évidemment en progressant et en apprenant d'elles. Mais je crois que la préparation faite en amont de cette journée de test a été bonne. Je pense que ça aide vraiment beaucoup d'avoir cette première journée avec l'équipe."

Ce mercredi, Max Verstappen et Pérez vont se partager le shakedown de la RB16B, qui a été présentée ce mardi et il s'agira du seul roulage avant les trois journées d'essais hivernaux à Bahreïn à la mi-mars. Forcément, elles sont particulièrement cruciales. "C'est très, très bien d'avoir ces journées avec l'équipe, pour apprendre à connaître mes gars, pour connaître les ingénieurs, pour avoir des discussions plus fluides. La manière dont j'explique la voiture est différente de ce à quoi ils sont habitués, et vice-versa."

"Il est important de se sentir à l'aise dans le cockpit, de sorte que lorsque nous arriverons à Bahreïn, je pourrai me concentrer sur la performance. Avec un jour et demi dans la voiture, ça ne représente rien. Donc plus nous en ferons ici, mieux nous serons préparés pour le premier test à Bahreïn."

