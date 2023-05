Un travail sur la gestion des pneus a permis à Pérez de progresser

Sergio Pérez réalise en 2023 le meilleur début de saison de sa carrière. Avec trois podiums, dont deux victoires en Grand Prix, et une cinquième place comme plus mauvais résultat, le Mexicain n'a jamais été aussi performant. Cela lui permet de culminer à la deuxième place du classement général, à six unités du leader, son coéquipier Max Verstappen.

Compte tenu de l'avance dont jouit Red Bull sur ses adversaires actuellement, la course au titre pourrait se résumer à une bataille entre équipiers du côté de Milton Keynes. Ce début de saison tonitruant et ce rôle de candidat légitime à la couronne mondiale, Pérez les doit à un travail acharné réalisé pendant l'intersaison afin de corriger les lacunes ayant nui à ses précédentes campagnes.

"Préserver les pneus a été l'un de mes points faibles l'an dernier", a-t-il confié à Motorsport.com. "Durant l'hiver, j'ai vu mes ingénieurs pour étudier la question car j'étais assez déçu, je n'avais pas un bon rythme de course [en 2022]. Nous avons réussi à comprendre beaucoup de choses et nous avons été bien meilleurs à cet égard cette année."

Pourtant réputé pour ses talents concernant la gestion des gommes, Pérez n'a pas réussi à se mettre au niveau de Verstappen dans cet exercice au cours de ses deux premières saisons chez Red Bull. Pour l'expliquer, le #11 évoque l'obligation d'altérer son pilotage afin qu'il corresponde mieux aux exigences du châssis Red Bull.

"La manière dont on s'occupe des pneus est très différente selon les équipes", a ajouté Pérez. "J'ai dû apprendre beaucoup de choses sur la façon de préserver les pneus dans une Red Bull [à mon arrivée dans l'équipe]. Lors de ma première année, je me suis amélioré vers la fin, mais avec le changement de réglementation, je n'ai plus été en mesure de les préserver correctement. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être beaucoup plus performant. Avec la compréhension d'une voiture Red Bull, je me sens beaucoup plus comme un pilote Red Bull."

Sergio Pérez s'est imposé en Arabie saoudite et en Azerbaïdjan cette saison

"Il y a encore beaucoup à faire pour devenir davantage un pilote Red Bull et pour apprendre à piloter une voiture Red Bull. Une fois que vous êtes bien établi dans une équipe et que vous comprenez le concept de la voiture, je pense que vous êtes en mesure d'en tirer le maximum. Cela ne vient qu'avec le temps, et plus vous passez de temps avec une équipe, mieux c'est. Je suis convaincu d'avoir fait de grands progrès par rapport à l'année dernière."

Compte tenu de sa longue histoire avec Red Bull Racing, Verstappen a l'avantage non négligeable de mieux comprendre le concept du taureau rouge mais également de s'être rapidement imposé comme le leader de l'écurie autrichienne. Le double Champion du monde en titre représente en toute logique un obstacle important pour Pérez, néanmoins celui-ci n'est pas prêt de jeter l'éponge.

"Je suis très fort mentalement, c'est ma plus grande force et ça l'a toujours été", a-t-il ainsi affirmé. "Il n'est pas facile d'être le coéquipier de Max parce qu'il performe et qu'il gagne tout le temps. Nous avons vu par le passé qu'il n'est pas facile pour un coéquipier de survivre. J'ai cru en moi, mais j'ai dû aller très loin pour comprendre le concept global de la voiture et m'assurer que je mettais en place les bons outils pour pouvoir me battre."

Avec Jonathan Noble