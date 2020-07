Quatrième, Pérez a ressenti des vertiges en qualifications

Pendant que son équipier Lance Stroll allait chercher la troisième place derrière des Mercedes intouchables, Sergio Pérez a connu une Q3 compliquée au terme de laquelle il a signé le quatrième temps. Son premier tour de la dernière partie de séance qualificative lui a été retiré pour avoir excédé les limites de la piste au quatrième virage, et il a pu faire un bon tour en fin de Q3. Mais juste après, il révélait avoir commencé à se sentir mal pendant la séance.

"C'était un bon résultat pour l'équipe mais de mon côté, beaucoup de choses se sont passées", expliquait le Mexicain. "Pendant les qualifications, je ne me sentais pas à 100% physiquement. Pour une raison que j'ignore, j'ai commencé à avoir des vertiges durant la séance."

Lire aussi : Qualifs - Hamilton et Mercedes seuls au monde sur le Hungaroring

Interrogé sur la nature de ses problèmes, il poursuit : "Je ne sais pas, je me sens un peu endolori dans le cou depuis hier. C'est arrivé d'un coup. Mon cou me fait un peu mal et j'ai commencé à ressentir des vertiges à certains endroits du circuit. Mais malgré tout cela, être quatrième est un bon résultat pour demain."

Pérez ne pense pas que ses problèmes de qualifications l'affecteront dimanche, et il espère aider Racing Point à marquer de gros points, d'autant que les deux pilotes démarreront la course en pneus mediums : "C'est un bon résultat pour l'équipe. Nous avons semblé forts tout au long de la séance. Je suis heureux des résultats. J'espère que nous pourrons tout mettre bout à bout en course et marquer beaucoup de points. Nous avons un bon rythme, nous démarrons en gomme medium donc je pense que ça nous aidera. Nous pensons que les pneus tendres pourraient avoir des difficultés dans le premier relais."