Permis de construire obtenu pour la nouvelle usine Racing Point

Les travaux vont bientôt débuter sur ce site de 15'000 m², dont les plans sont supervisés de près par le propriétaire Lawrence Stroll. L'usine devrait être en état de fonctionnement à partir du mois d'août 2021. Elle comprendra 603 places de parking pour les salariés (ce qui représentait un problème dans la la configuration actuelle), ainsi qu'une piste de décollage et d'atterrissage pour hélicoptères.

L'infrastructure actuellement utilisée par Racing Point date des premières années de Jordan Grand Prix et demeurera un site destiné aux opérations logistiques, ainsi qu'à y garer les camions du team et entreposer du matériel.

"Je suis vraiment heureux que nous ayons reçu l'autorisation de construction dans les temps voulus", se félicite Otmar Szafnauer, directeur de l'équipe, au micro de Motorsport.com. "Désormais, il suffit de finaliser certains détails et de poser les bases sur le premier trimestre de l'année prochaine. Ce que nous allons essayer de faire, si c'est possible, est d'emménager pendant la pause estivale de 2021. Si nous agrandissons l'équipe, l'espace actuel ne serait pas assez grand. Nous allons faire monter la taille de l'équipe d'encore 10 à 20% et pour cela il nous faut de l'espace."

Lire aussi : Exclusif : le projet de la nouvelle usine Racing Point dévoilé

Le dossier déposé et reçu avec succès auprès du Conseil du South Northamptonshire fait état de ces difficultés en cas de croissance de l'équipe, qui dispose d'un plan de développement clair sur les prochaines années grâce au solide projet de financement mis en place par les investisseurs. Particulièrement crucial, avant que la F1 n'adopte des règles strictes en matière de dépenses et d'investissement.

"Les infrastructures existantes de Racing Point ne sont pas propices à leur but", note le rapport. "Il y a un manque significatif d'espace de stockage qui affecte les opérations de l'entreprise, ainsi qu'un espace minimal pour la Recherche et le Développement et aucune place pour s'étendre ou efficacement reconfigurer la surface au sol actuelle. Globalement, le local n'est pas approprié pour une équipe de Formule 1."