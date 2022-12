Permis à points : Gasly au bord du gouffre

Les points de pénalité sur la Super Licence ont été mis en place lors de la saison 2014, selon le principe du permis à points. Ainsi, lorsqu'un pilote cumule 12 points sur une période de 12 mois glissants, il est automatiquement suspendu pour le week-end de course suivant sa dernière infraction. Cela n'est encore jamais arrivé en F1, mais en revanche c'est arrivé en F2 avec Mahaveer Raghunathan en 2019 ou encore Amaury Cordeel en 2022.

Les règlements ne fixant pas de barème précis, les points infligés sont à la discrétion des commissaires, même si l'accumulation de données permet de dégager l'existence de sanctions "standards" pour la plupart des infractions.

Cette saison, cela a été largement médiatisé, c'est Pierre Gasly qui a été particulièrement sanctionné. Le Français a notamment connu une seconde partie d'année très brouillonne avec cinq pénalités et un total de huit points récoltés en trois mois et demi entre les GP d'Autriche et de Mexico. Cela le place potentiellement à une seule infraction (si elle équivaut à deux points de pénalité) d'une suspension et, surtout, cela le met en sursis jusqu'au 22 mai 2023, date où les points reçus en Espagne seront retirés. Cela signifie que le pilote Alpine, si l'on suit le calendrier 2023, devra se tenir tranquille pendant au moins six manches voire sept si la Chine est remplacée à la même date.

Derrière Gasly, on retrouve Daniel Ricciardo qui ne s'est pas montré très propre dans plusieurs luttes en piste de fin de saison, récoltant six de ses huit points de pénalité sur des collisions dont il a été jugé responsable (face à Lance Stroll en Hongrie, Yuki Tsunoda à Mexico et Kevin Magnussen à São Paulo). Stroll, justement, termine également la campagne avec huit points de pénalité, dont la moitié pour des collisions spectaculaires (avec Nicholas Latifi lors des qualifications de Melbourne et avec Fernando Alonso à Austin) ; le Canadien a aussi récolté la sanction la plus sévère de la saison avec les trois points accompagnant sa "manœuvre dangereuse" sur son équipier Sebastian Vettel à Interlagos.

Parmi les motifs de sanction, on note le non respect des dix longueurs d'écart maximum derrière le Safety Car, plutôt inhabituelle mais qui a frappé deux pilotes cette année (Sergio Pérez à Singapour et Gasly à Austin). Concernant la cohérence des points infligés, deux incidents ressortent : les collisions entre Esteban Ocon et Lewis Hamilton à Monaco et entre Zhou Guanyu et Mick Schumacher en France, toutes deux sanctionnées d'un seul point de pénalité alors que la norme dans le domaine est de deux points.

Pour la seconde saison de suite, Carlos Sainz n'a écopé d'aucun point de pénalité. Parmi les autres titulaires 2022, seul les anciens équipiers Hamilton et Valtteri Bottas n'ont pas été sanctionnés. Nico Hülkenberg, qui a disputé les deux premiers GP avec Aston Martin, et Nyck de Vries, qui a roulé pour Williams à Monza, n'en ont pas reçu non plus.

Tableau récapitulatif des points de pénalité infligés en 2022

Quand le nombre de points infligés pour une infraction spécifique diffère du barème "habituel", il est en italique et en gras.

Pilote Total GP Pts Motif Expire le Gasly 10 Espagne Autriche Autriche Japon USA Mexico 2 2 1 2 2 1 A causé une collision A causé une collision Limites de piste Non respect du drapeau rouge Non respect des 10 longueurs sous SC A tiré avantage d'un hors piste 22/5/23 10/7/23 10/7/23 9/10/23 23/10/23 30/10/23 Ricciardo 8 A. saoudite Miami Hongrie Mexico São Paulo 1 1 2 2 2 Gêne (qualifications) A tiré avantage d'un hors piste A causé une collision A causé une collision A causé une collision 25/3/23 8/5/23 31/7/23 30/10/23 13/11/23 Stroll

8

Australie Australie USA São Paulo 2 1 2 3 A causé une collision Plus d'un changement de direction en défense A causé une collision Manœuvre dangereuse 9/4/23 10/4/23 23/10/23 12/11/23 Albon 7 A. saoudite Espagne Monaco Autriche USA 2 1 1 2 1 A causé une collision Limites de piste A tiré avantage d'un hors piste A forcé un pilote à sortir de piste A tiré avantage d'un hors piste 26/3/23 22/5/23 29/5/23 9/7/23 23/10/23 Alonso

6

Miami Miami Canada São Paulo 2 1 1 2 A causé une collision A tiré avantage d'un hors piste Plus d'un changement de direction en défense A causé une collision 8/5/23 8/5/23 19/6/23 12/11/23 Ocon 5 Bahreïn Monaco France 2 1 2 A causé une collision A causé une collision A causé une collision 20/3/23 29/5/23 24/7/23 Latifi 5 Azerbaïdjan Singapour USA 1 2 2 Non respect des drapeaux bleus A causé une collision A causé une collision 12/6/23 2/10/23 23/10/23 Zhou 4 A. saoudite Autriche Autriche France 1 1 1 1 A tiré avantage d'un hors piste Limites de piste Limites de piste A causé une collision 26/3/23 10/7/23 10/7/23 24/7/23 Tsunoda 4 G.-Bretagne Italie 2 2 A causé une collision Non respect des drapeaux jaunes 3/7/23 9/9/23 Russell 4 Autriche USA 2 2 A causé une collision A causé une collision 10/7/23 23/10/23 Magnussen 3 Miami Italie 2 1 A causé une collision A tiré avantage d'un hors piste 8/5/23 11/9/23 Norris 3 Autriche São Paulo 1 2 Limites de piste A causé une collision 10/7/23 13/11/23 Schumacher 3 USA Abu Dhabi 1 2 Limites de piste A causé une collision 23/10/23 20/11/23 Vettel

2

Autriche Pays-Bas 1 1 A tiré avantage d'un hors piste Non respect des drapeaux bleus 10/7/23 3/9/23 Verstappen

2

São Paulo 2 A causé une collision 13/11/23 Pérez

2

Singapour 2 Non respect des 10 longueurs sous SC 2/10/23 Leclerc 1 Japon 1 A tiré avantage d'un hors piste 9/10/23