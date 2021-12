Permis à points : Verstappen parmi les mauvais élèves

Les points de pénalité sur la Super Licence ont été mis en place lors de la saison 2014 et le principe est que, lorsqu'un pilote cumule 12 points sur une période de 12 mois glissants, il est automatiquement suspendu pour le week-end de course suivant sa dernière infraction. Cela n'est encore jamais arrivé en F1, mais en revanche c'est arrivé en F2 avec Mahaveer Raghunathan en 2019.

Les règlements ne fixant pas de barème précis, les points infligés sont à la discrétion des commissaires, même si l'accumulation de données permet de dégager l'existence de sanctions "standards" pour la plupart des pénalités.

En 2021, c'est Yuki Tsunoda qui s'est le plus distingué, pour sa première saison dans la discipline reine, avec huit points accumulés et notamment quatre "petites" infractions à son actif valant chacune une unité sur la licence. Le Japonais devance deux autres membres du clan Red Bull, à savoir Sergio Pérez et surtout Max Verstappen qui a connu une seconde partie de saison particulièrement peu propre.

Il est à noter que le Néerlandais devra attendre le 12 septembre 2022 pour voir des points arriver à expiration. Si le calendrier 2022 est maintenu en l'état, cela veut dire qu'il lui faudra à tout prix éviter d'accumuler cinq points sur les 16 premiers Grands Prix pour ne pas subir de suspension. Par ailleurs, cinq des sept points récoltés par le Champion du monde 2021 sont liés à des situations de lutte avec Lewis Hamilton. Le Britannique n'a pour sa part écopé de points de pénalité qu'à l'occasion de leur accrochage du GP de Grande-Bretagne.

Les deux pilotes Ferrari, Carlos Sainz et Charles Leclerc, ainsi que Daniel Ricciardo et Mick Schumacher sont les quatre pilotes titulaires n'ayant reçu aucun point de pénalité cette saison, tout comme Robert Kubica qui n'a toutefois disputé que deux courses.

Tableau récapitulatif des points de pénalité infligés en 2021

Quand le nombre de points infligé pour une infraction spécifique diffère du barème "habituel", il est en italique et en gras.

Pilote Total GP Pts Motif Expire le Tsunoda 8 E-Romagne

Styrie

Autriche

Autriche Brésil A. saoudite 1 1 1 1 2 2 Limites de piste

A gêné un autre pilote

Ligne blanche coupée entrée des stands

Ligne blanche coupée entrée des stands A causé une collision A causé une collision 18/04/22 26/06/22 04/07/22

04/07/22 14/11/22 04/12/22 Pérez 7 E-Romagne

Autriche

Autriche

Italie 2

2 2 1 Dépassement sous SC

A forcé un pilote à sortir de piste

A forcé un pilote à sortir de piste

Limites de piste 18/04/22

04/07/22

04/07/22

12/09/22 Verstappen 7 Italie Qatar A. saoudite A. saoudite 2 2 1 2 A causé une collision Drapeaux jaunes ignorés Limites de piste A causé une collision 12/09/22 21/11/22 05/12/22 05/12/22 Vettel 6 Bahreïn

Bahreïn

Autriche 3 2 1 Drapeaux jaunes ignorés

A causé une collision

A gêné un autre pilote 27/03/22

28/03/22

03/07/22 Latifi 6 Azerbaïdjan

Autriche 3 3 Pas entré au stand sous drapeau rouge

Drapeaux jaunes ignorés 06/06/22 04/07/22 Mazepin 6 Portugal

Espagne

Autriche

Italie 1 1 3 1 Drapeaux bleus ignorés

A gêné un autre pilote

Drapeaux jaunes ignorés

A causé une collision 02/05/22 08/05/22 04/07/22 12/09/22 Norris 5 Azerbaïdjan

Autriche 3

2 Pas entré au stand sous drapeau rouge

A forcé un pilote à sortir de piste 05/06/22 04/07/22 Stroll 5 E-Romagne

Hongrie

Russie 1 2 2 Limites de piste

A causé une collision

A causé une collision 18/04/22 01/08/22 26/09/22 Bottas 5 Styrie

Hongrie Qatar 2 2 1 Sortie des stands dangereuse

A causé une collision Drapeau jaune ignoré 25/06/22 01/08/22 21/11/22 Giovinazzi 3 Autriche Italie 2 1 Dépassement sous SC Limites de piste 04/07/22 12/09/22 Gasly 3 Espagne Turquie 1 2 Mauvaise position sur la grille A causé une collision 09/05/22 10/10/22 Räikkönen 2 Autriche 2 A causé une collision 04/07/22 Hamilton 2 G-Bretagne 2 A causé une collision 18/07/22 Alonso

2

Turquie 2 A causé une collision 10/10/22 Russell 1 G-Bretagne 1 A causé une collision 17/07/22 Ocon 1 Italie 1 A causé une collision 12/09/22