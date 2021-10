Petronas nie les rumeurs et réaffirme son engagement avec Mercedes

Sponsor titre de Mercedes en Formule 1, Petronas a réaffirmé son engagement auprès de l'équipe, alors que des rumeurs évoquaient un départ. Le pétrolier malaisien est sponsor et partenaire technique de Mercedes depuis que le constructeur allemand a fait son retour en Formule 1 en 2010.

Ses logos apparaissent sur les monoplaces, tandis que son carburant et ses lubrifiants ont joué un rôle déterminant pour aider l'écurie à décrocher sept titres mondiaux consécutifs chez les pilotes et les constructeurs. L'accord entre Mercedes et Petronas a été prolongé à plusieurs reprises et le contrat en cours, signé en 2019, tient jusqu'au terme de l'année 2025.

Malgré l'existence de cet accord, des rumeurs ont émergé ce week-end selon lesquelles Petronas allait quitter la F1 dès l'issue de la saison, et que Mercedes se tournerait à la place vers le pétrolier saoudien Aramco pour être son sponsor titre à partir de 2022. Ces liens se basaient notamment sur les nombreux efforts consentis par Aramco pour s'impliquer en F1 depuis quelque temps, et sur l'organisation prochaine du premier Grand Prix d'Arabie saoudite de l'Histoire.

Néanmoins, il a été clarifié que rien ne changerait dans la manière dont s'articule le partenariat entre Petronas et Mercedes, et le contrat en place continuera de suivre son cours. Un communiqué rédigé au nom de l'écurie et du pétrolier ce lundi s'avère sans équivoque.

"Petronas et Mercedes sont partenaires depuis 2010 à travers une relation de collaboration à long terme qui profite mutuellement aux deux parties", peut-on lire. "L'année dernière, nous avons prolongé notre partenariat pour un nouveau cycle pluriannuel et nous sommes fiers de continuer à travailler ensemble pour réaliser des performances de pointe."

L'engagement de Petronas en F1 est donc confirmé en dépit d'un recentrage de ses activités sportives, marqué notamment par la fin du sponsoring de l'équipe Sepang Racing Team en MotoGP, qui deviendra RNF Racing Team à partir de l'année prochaine.

Copropriétaire de l'équipe Mercedes F1, Ineos dispose de liens étroits avec Aramco et les deux entités travaillent ensemble sur des projets en Arabie saoudite. En 2019, Ineos a annoncé un investissement de deux milliards d'euros dans ce territoire, où sera construit un complexe pétrochimique en partenariat avec TotalEnergies et Aramco.

Voir aussi : Immersion dans le Trackside Lab de Petronas