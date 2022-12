Philippe Streiff est mort

Quelques jours après le décès de Patrick Tambay, la communauté française de la Formule 1 et du sport automobile en général est encore endeuillée puisque l'on a appris le décès à l'âge de 67 ans de Philippe Streiff. Né en 1955 à Grenoble, il fut Champion de Formule 3 française en 1981 avant de rejoindre la Formule 2 les années suivantes, notamment au sein de l'équipe AGS.

Il courut en Formule 1 pour la première fois avec l'écurie Renault lors du GP du Portugal 1984, avant de prendre cinq départs en 1985, dont quatre pour le compte de Ligier en lieu et place d'Andrea De Cesaris, remercié. Il signera d'ailleurs lors de l'ultime manche de cette campagne son seul podium en discipline reine, pour la première venue de la F1 à Adélaïde, derrière le vainqueur Keke Rosberg et son équipier Jacques Laffite avec qui, en dépit des consignes, il s'est pourtant accroché dans les derniers tours.

Il connaîtra en 1986 et 1987 ses premières saisons en tant que titulaire à plein temps chez Tyrrell, écurie qui lui avait confié le volant lors du GP d'Afrique du Sud 1985. Au sein d'une structure bien loin de ses années glorieuses, il entrera par quatre fois dans les points au cours de ces deux saisons (à une époque où seul le top 6 en était crédité), avec comme meilleur résultat une quatrième position au GP d'Allemagne 1987. Il retrouvera l'équipe AGS en 1988 pour sa dernière saison complète en F1. Une saison gangrénée par une fiabilité défaillante pour la JH23 et avec une huitième position comme meilleur résultat.

Philippe Streiff au volant de la Tyrrell DG016 à Imola en 1987.

L'année 1989 va marquer un tournant dramatique dans sa vie puisque, lors d'essais pneumatiques menés sur le circuit de Jacarepagua, il subira un énorme accident provoqué par une rupture mécanique. Envoyé hors piste à haute vitesse, il connaîtra plusieurs tonneaux et terminera sa course derrière des rails de sécurité. L'intervention calamiteuse des secours et sa mauvaise évacuation entraîneront, a priori, des lésions irréversibles à la moelle épinière. Malgré une opération en urgence, Philippe Streiff est resté tétraplégique.

Il n'a toutefois pas abandonné sa passion et son implication, et il est resté un acteur du monde du sport auto, œuvrant notamment beaucoup pour la sécurité routière et les personnes handicapées. Il a également été l'organisateur, via sa société Philippe Streiff Motorsports, des célèbres Masters de karting de Paris-Bercy qui ont eu lieu de 1993 (année de la fameuse dernière confrontation entre Ayrton Senna et Alain Prost) à 2001. Il fut aussi impliqué, un temps, dans les négociations autour du rachat possible par Williams et Renault de l'écurie Ligier au milieu des années 1990.

Auteur de 53 départs au total en Formule 1, il était aussi un pilote d'Endurance émérite avec deux podiums en quatre participations aux 24 Heures du Mans. En 1981, pour le compte de l'équipe Rondeau, il terminera second au général de la classique mancelle (et premier en catégorie GTP) aux côtés de Jean-Louis Schlesser et Jacky Haran. En 1984, au volant de la Porsche 956B du John Fitzpatrick Racing, partagée par David Hobbs et Sarel van der Merwe, il accédera à la troisième place finale.

Philippe Streiff en discussion avec Alex Zanardi en 2009.