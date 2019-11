Arrêt sur image : Mika Häkkinen, le "Finlandais volant"

Motorsport Gallery et la société de réseaux sociaux de Häkkinen, iNZDR, ont créé une série limité de 250 exemplaires de cette photo, au format 40x60 cm sur un cadre en aluminium et dédicacés par Mika et Mark.

Mika reversera tous les bénéfices pour une œuvre caritative : il est possible d'acquérir les photos ici.

L'histoire par le pilote...

Häkkinen raconte ce qui s'est passé : "C'était incroyable. La manière dont ces machines s'étaient développées en 1993 en faisait le nec plus ultra. La façon dont la suspension fonctionnait, l'ABS, le système d'accélérateur à commande électrique, la direction assistée : les voitures étaient si rapides."

"Ce virage, à l'entrée de Brabham Straight, était si rapide, et ce qui le rendait si difficile venait du fait qu'il fallait freiner un tout petit peu pour transférer le poids vers l'avant, puis tourner et remettre les gaz à fond. L'anti-patinage gérait l'arrière de la voiture."

"Dans ce tour, lorsque je suis entré dans le virage, j'ai fait une erreur. Au moment où l'on tourne, il y a un vibreur, à l'extérieur de la piste, et mon pneu avant l'a touché un petit peu à l'entrée. La voiture ne voulait pas tourner, elle voulait aller tout droit."

"Quand j'en ai pris conscience, il aurait été trop dangereux d'essayer de prendre le virage normalement. J'ai donc décidé de ralentir autant que possible et d'aller tout droit. Puis j'ai réalisé que le vibreur à la sortie était énorme !"

"Je ne voulais pas le heurter de travers, alors je suis allé tout droit et je l'ai pris avec l'avant de la voiture, et ça m'a propulsé ! J'avais l'impression d'être à un mètre du sol ! Ce qui est incroyable avec la photo, c'est qu'elle immortalise ce moment incroyable. La technologie photo n'était pas aussi bonne qu'aujourd'hui, alors obtenir cette image très nette, wow !"

"Quand j'ai touché le vibreur, je ne vais pas dire où ça m'a fait le plus mal, mais vous pouvez deviner ! C'était douloureux ! Puis je me suis envolé et je me suis dit 'Oh mon dieu !'. J'étais persuadé que l'atterrissage allait abîmer la voiture, et il y a évidemment eu des dégâts. Mais seulement l'aileron avant et quelques petites choses."

"Cet après-midi et ce soir-là, j'étais très attentionné avec les mécaniciens ! Je prenais soin d'eux pendant qu'ils réparaient ce que j'avais fait à leur voiture."

L'histoire par le photographe...

Mark Sutton se souvient également de ce moment particulier : "C'était une belle et chaude journée à Adélaïde. Je prenais des photos au virage Brewery Bend lorsque j'ai vu la voiture de Mika passer sur le vibreur, alors je n'ai pas arrêté d'appuyer sur le déclencheur. Il y a eu cinq photos de prises, une où Mika heurte le vibreur, une où il est en l'air, et puis le moment où il atterrit puis reprend la piste. Aucun autre photographe ne semblait avoir ça."

"Lorsque la pellicule est revenue le lendemain matin, j'ai dit 'Wow, c'est incroyable', et tous les photographes sont venus voir. La voiture semblait être deux mètres au-dessus du sol, et l'image était très nette malgré une vitesse d'obturation à 1/125."

"Je suis allé la montrer à Mika, il était sidéré, me demandant si j'étais sûr que c'était lui ! Puis il l'a montré à son ingénieur, qui a dit 'C'est pour ça qu'il y a eu quelque chose sur la télémétrie...'."

"C'est sûr, je n'oublierai jamais ce moment !"

