Premier aperçu du paddock au Grand Prix d'Autriche

Après 110 jours d'interruption en raison de la pandémie de COVID-19 à partir du vendredi du Grand Prix d'Australie, les équipes sont de retour au travail dans un paddock qui se prépare à accueillir la toute première manche de la saison 2020 du Championnat du monde de F1.

De nouveaux protocoles ont été mis en place pour cette épreuve à huis clos, avec pour objectif de réduire le nombre des gens sur place et d'éviter leur contamination, et le cas échéant de pouvoir contenir tout risque d'épidémie et maintenir la compétition dans l'environnement fermé et étanche que doit être le paddock. Masques, distanciation physique, tests nombreux et réguliers seront les principaux ingrédients de cette nouvelle réalité qui aura cours, au minimum, pendant les deux prochains mois.

Les photos exclusives de Motorsport Images montrent notamment l'absence de motorhomes et l'utilisation par les équipes d'installations standardisées mises en place par les organisateurs. Les camions ont également été éloignés des garages, afin de donner aux écuries plus de place pour travailler.

