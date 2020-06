Photos - Gasly et AlphaTauri en essais à Imola

L'écurie AlphaTauri s'est présentée ce mercredi sur le circuit d'Imola dans le cadre à la fois d'une journée de tournage promotionnel avec son AT01 de la saison 2020 mais également pour une séance d'essais moins limitée avec sa STR13 de la saison 2018.

Autant le roulage avec des monoplaces de la saison en cours est très réglementé et limité à deux journées de 100 km maximum par an, avec des pneus de démonstration, autant celui avec des monoplaces vieilles de deux ans permet plus de libertés et notamment, pour les pilotes, de se remettre dans le bain de la compétition. Pierre Gasly et Daniil Kvyat étaient tous les deux au rendez-vous de cette journée.

Également, à l'image de ce qu'ont déjà fait Mercedes, Renault, Racing Point ou Ferrari, cela permet à l'équipe de découvrir dans des conditions réelles les restrictions sanitaires mises en places pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Le choix d'Imola n'est pas fortuit puisque la piste se situe à une demi-heure de l'usine AlphaTauri de Faenza mais figure également parmi les candidats à l'accueil d'un Grand Prix après les huit courses déjà annoncées cette saison. Son Grade 1 FIA a d'ailleurs été renouvelé il y a quelques jours.

Vidéo - Le shakedown de l'AlphaTauri AT01 à Misano