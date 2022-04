Gasly dévoile un casque en solidarité avec l'Ukraine

Le conflit en cours opposant la Russie et l'Ukraine, la première ayant lancé en fin de mois dernier l'invasion de la seconde, a eu des conséquences concrètes en F1 avec notamment l'annulation du GP de Russie et la fin de la collaboration entre Haas et Uralkali/Nikita Mazepin.

Mais des acteurs de la discipline se sont également prononcés sur le sujet, à l'image de Sebastian Vettel, qui s'était montré très concerné par la situation et avait porté lors des essais de Bahreïn un casque où son liseré habituellement aux couleurs de l'Allemagne arborait le jaune et le bleu du drapeau ukrainien.

Avant le début du Grand Prix de Bahreïn 2022 de F1, c'est Pierre Gasly qui a tenu à marquer sa solidarité, avec un casque qui est en majorité occupé par ces couleurs. "Pour la paix, pour la solidarité, pour l'Ukraine", a-t-il posté dans un message sur les réseaux sociaux accompagnant les photos. "Le conflit en Ukraine menace la vie d'enfants, dont beaucoup ont besoin d'aide de toute urgence pour être mis en sécurité. Ils ont besoin de notre soutien. Rejoignez-moi pour aider l'UNICEF à protéger davantage d'enfants."

Le Français oriente ensuite vers ce lien, qui est une page du site de l'UNICEF destinée aux dons pour les enfants d'Ukraine.