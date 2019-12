Les Formule 1 pilotées par Robert Kubica

2005 - Renault R25

Photo de: Mark Capilitan

En fin d'année 2005, Kubica goûte à son premier roulage en F1 après une occasion manquée avec Minardi plus tôt dans la saison. Son titre en World Series by Renault lui permet même de piloter la Renault R25 qui a porté l'écurie française et Fernando Alonso vers leur premier titre.