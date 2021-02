La McLaren MCL35M a pris la piste à Silverstone

(Cliquez sur les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.)

Comme l'indiquait McLaren lundi soir dans le cadre de la présentation de sa nouvelle monoplace pour la saison 2021 du Championnat du monde de Formule 1, la MCL35M a pris la piste dès ce mardi à Silverstone. Cette roulage s'est déroulé sous un temps pluvieux typiquement britannique et a permis à Lando Norris et surtout Daniel Ricciardo de se familiariser avec leur voiture et de vérifier si tout va bien sur le plan technique.

Pour l'Australien cette journée de tournage promotionnel a été l'occasion de rouler pour la première fois au volant d'une McLaren de F1, lui qui a rejoint l'écurie de Woking après avoir disputé deux saisons chez Renault, et de commencer le travail d'apprentissage du fonctionnement et des procédures de son nouveau team en situation réelle. Norris connaîtra lui cette année sa troisième campagne pour le compte du constructeur britannique.

Pour rappel, les journées promotionnelles sont prévues et encadrées par le Règlement Sportif et visent à permettre aux structures d'effectuer un roulage très limité avec les F1 de l'année en cours pour des activités publicitaires notamment. Les équipes disposent de deux opportunités par saison et sont tenues de ne pas dépasser une distance de 100 km parcourus à chaque occasion. De plus, pour s'assurer qu'aucune donnée n'est tirée de l'utilisation des pneus, Pirelli fournit des gommes de démonstration, qui ne rentrent donc pas dans la gamme 2021.

L'année 2021 est particulière pour McLaren car, si la réglementation technique impose une certaine continuité avec 2020 en gelant une partie du châssis, le développement aéro reste autorisé dans une certaine mesure, de nouvelles règles contraignantes ont été introduites (fond plat, écopes de frein, diffuseur) et surtout l'écurie a changé de motoriste, passant de Renault à Mercedes. Le constructeur fait donc face à un défi au moment d'essayer de maintenir et pérenniser sa présence dans le top 3 du classement.