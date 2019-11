Photos - Les nouveautés techniques au GP du Mexique

Suspension avant de la Toro Rosso STR14 1 / 15 Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images Cette photo permet d'avoir un bel aperçu de la STR14 pas encore totalement assemblée. Notez les nombreux conduits utilisés pour transporter le flux d'air autour de l'assemblage et des freins.

Capot moteur de la Toro Rosso STR14 2 / 15 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Toro Rosso ne va pas seulement utiliser une sortie de refroidissement plus grande à l'arrière de sa voiture à Mexico, pour mieux répondre aux exigences de l'altitude et des unités de puissance, mais il disposera d'une solution plus imposante au niveau du T-wing.

Déflecteurs de la Ferrari SF90 3 / 15 Photo de: Giorgio Piola Vue rapprochée de la zone des déflecteurs de la Ferrari. Notez comment les fentes sont utilisées sur l'élément supérieur pour refléter les fentes de la surface inférieure afin que cette configuration demeure légale.

Suspension arrière de la Ferrari SF90 4 / 15 Photo de: Giorgio Piola La zone autour du pneu arrière a été grandement développée par les écuries récemment et, comme nous pouvons le voir, de la part de Ferrari cela veut dire qu'un grand nombre de fentes et d'ailettes sont utilisées pour contrôler la façon dont le flux d'air qui s'échappe du pneu affecte le flux autour de l'arrière (en forme de bouteille de coca) et dans le diffuseur. Dans le cas de la Scuderia, il est intéressant de voir la fente dans le fond plat à la gauche des stries verticales.

Aileron arrière de la Ferrari SF90 5 / 15 Photo de: Giorgio Piola Vue rapprochée de l'aileron arrière de la Ferrari pour Mexico. L'équipe utilise ce qui serait vu d'ordinaire comme une configuration à fort appui. Le but étant bien entendu de générer le maximum d'appui en dépit de la contrainte de l'altitude et de la plus faible densité de l'air.

Racing Point RP19 6 / 15 Photo de: Giorgio Piola L'appendice en forme de torpille qui est sur le côté de l'entrée d'air de la RP19 contient des caméras thermiques qui surveillent le comportement des pneus pendant les essais libres, ce qui donne aux ingénieurs des données vitales sur lesquelles travailler pour les qualifications et la course. Sa forme a pour but d'atténuer son impact aérodynamique sur les autres zones de la monoplace.

Racing Point RP19 7 / 15 Photo de: Giorgio Piola Le rajout en forme de goutte d'eau sur l'appui-tête de la Racing Point ne vise pas seulement à offrir plus de maintien à la tête des pilotes mais également à réduire les vibrations et autres désagréments aérodynamiques dans cette zone.

Red Bull Racing RB15 8 / 15 Photo de: Giorgio Piola La performance en matière de refroidissement est fondamentale dans l'air raréfié du GP du Mexique, donc Red Bull a ouvert le capot moteur dans le prolongement de la structure du Halo.

Arrière de la Red Bull RB15 9 / 15 Photo de: Giorgio Piola À l'arrière de la voiture, Red Bull a opté pour la sortie de refroidissement la plus grande de la saison jusqu'ici, avec des ouvertures également situées autour des bras des triangles supérieurs de suspension.

Red Bull RB15 10 / 15 Photo de: Giorgio Piola Ce cliché montre à quel point ces nouvelles ouvertures sont larges mais aussi que l'écurie a choisi un seul élément pour le T-wing alors que l'impact de la traînée est bien moins important en altitude.

Aileron avant de la Williams FW42 11 / 15 Photo de: Giorgio Piola Voici, côte à côte, les deux ailerons avant utilisés par Williams au Japon et qui vont de nouveau être testés au Mexique. Le nouvel aileron (à gauche) est différemment proportionné au niveau des flaps supérieurs, moins de place étant laissée à section ajustable.

Aileron avant de la Williams FW42 12 / 15 Photo de: Giorgio Piola La nouvelle spécification de l'aileron avant Williams vue de derrière.

Déflecteurs de la Williams FW42 13 / 15 Photo de: Giorgio Piola Vue globale des déflecteurs et des autres pièces qui entourent les pontons de la Williams FW42.

Aileron avant de la Racing Point RP19 14 / 15 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Voici le nez revu introduit par Racing Point au GP de Belgique et qui dispose d’ouïes modifiées au niveau des piliers d'attache de la moustache.