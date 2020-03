Photos - Les Safety Cars de la F1

Précisions : la première sortie d'une voiture de sécurité en course en F1 a eu lieu lors du Grand Prix du Canada 1973. Jusqu'en 1993, la Formule 1 n'avait pas inscrit cette possibilité dans son règlement et l'utilisation éventuelle d'une voiture de sécurité dépendait de la direction de course, qui optait quasiment toujours pour l'interruption d'une course en cas de problème. Cependant, certains organisateurs ont pu mettre à disposition des voitures, souvent sportives, pour jouer le rôle de "Pace Car" sans que cela ne se traduise par leur utilisation en piste.

De 1993 à 1996, alors que le Safety Car est officiellement intégré au règlement, ce sont les organisateurs de chaque GP qui se chargent de fournir la voiture, ce qui donne lieu à des choix parfois étranges. À partir de 1997, un contrat est conclu avec Mercedes pour la fourniture des Safety Cars, contrat qui court encore aujourd'hui.

Diapo Liste Porsche 914 (Canada 1973) 1 / 20 Photo de: David Phipps Porsche (Monaco 1976) 2 / 20 Photo de: LAT Images Lamborghini Countach (Monaco 1981, 1982, 1983) 3 / 20 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Lamborghini Countach (Monaco 1981, 1982, 1983) 4 / 20 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Fiat Tempra 16V (Brésil 1993) 5 / 20 Photo de: LAT Images Cette saison-là, une Ford Escort RS avait été utilisée lors du Grand Prix de Grande-Bretagne suite à la sortie de piste de Luca Badoer. Opel Vectra (Saint-Marin 1994) 6 / 20 Photo de: LAT Images Honda Prelude (Japon 1994) 7 / 20 Photo de: LAT Images Porsche 911 GT2 (Belgique 1995) 8 / 20 Photo de: LAT Images Cette année-là, une Lamborghini Diablo rouge vif avait été prévue lors du GP du Canada, mais n'est pas sortie en piste. Renault Clio (Argentine 1996) 9 / 20 Photo de: Al Staley / Motorsport Images Mercedes C 36 AMG (1996/97) 10 / 20 Photo de: LAT Images Mercedes CLK 55 AMG (1997/98) 11 / 20 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Mercedes CL 55 AMG (1999/2000) 12 / 20 Photo de: LAT Images Mercedes SL 55 AMG (2001/02) 13 / 20 Photo de: LAT Images Mercedes CLK 55 AMG (2003) 14 / 20 Photo de: Lyndon McNeil Mercedes SLK 55 AMG (2004/05) 15 / 20 Photo de: Sutton Motorsport Images Mercedes CLK 63 AMG (2006/07) 16 / 20 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Mercedes SL 63 AMG (2008/09) 17 / 20 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Mercedes SLS AMG (2010 à 2014) 18 / 20 Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Mercedes-AMG GT S (2015-2017) 19 / 20 Photo de: Mirko Stange Mercedes AMG GT R (depuis 2018) 20 / 20 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

