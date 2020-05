Toutes les F1 de Niki Lauda

March 721 1 / 13 Photo de: Giorgio Piola La 721 était la deuxième March pilotée par Lauda, et disposait du fameux aileron avant en "plateau de thé". Il y a eu trois versions de la 721, aucune n'ayant vraiment été très compétitive, et Lauda a quitté l'équipe fin 1972, à la recherche d'un meilleur baquet.

BRM P160 2 / 13 Photo de: Giorgio Piola Après avoir changé d'équipe pour 1973, Lauda a piloté trois versions de la BRM cette saison, la C, la D et la E. Chaque développement visait à améliorer son rythme et son classement.

BRM P160D 3 / 13 Photo de: Giorgio Piola La P160 était propulsée par le V12 BRM maison, qui était assez peu fiable. Lauda a piloté la "D" en Afrique du Sud avant d'obtenir la cinquième place en Belgique, son meilleur résultat de l'année.

L'évolution de la Ferrari 312B3 4 / 13 Photo de: Giorgio Piola Peu importe ses résultats chez BRM, Lauda est devenu un pilote à suivre et il est passé chez Ferrari en 1974, aux côtés de Clay Regazzoni. Des problèmes politiques ont fait que l'ingénieur Mauro Forghieri a été déplacé vers d'autres projets chez Ferrari avant de reprendre sa place initiale. En revenant, il a préparé des changements sur la 312B3 qui ont amélioré ses performances.

Ferrari 312B3 5 / 13 Photo de: Giorgio Piola Ayant terminé l'année 1973 à une décevante sixième position, la Scuderia avait besoin de rebondir et c'est ce qu'elle a fait avec Lauda et Regazzoni. Lauda a remporté deux victoires et a terminé trois fois deuxième, alors que Regazzoni a remporté moins de courses mais s'est montré plus constant. Ferrari a ainsi terminé en deuxième place au championnat.

Ferrari 312T 6 / 13 Photo de: Giorgio Piola Trois courses après le début de 1975, Ferrari a tapé du poing sur la table en introduisant la 312T, le T servant à indiquer la boîte de vitesses transversale, solution choisie pour améliorer le comportement de la voiture. Lauda a détruit le reste du peloton, remportant son premier titre avec cinq victoires et trois podiums alors que Ferrari obtenait sa première couronne constructeurs en 11 ans.

Ferrari 312T 7 / 13 Photo de: Giorgio Piola Continuant sur sa lancée, Lauda a remporté deux courses et a terminé deuxième lors des trois premières épreuves de 1976. Lors de la quatrième manche, la 312T est devenue 312T2, des changements de règlement modifiant la taille des voitures. La mainmise de Ferrari sur la F1 semblait toujours absolue, Lauda remportant trois courses et terminant deux autres fois sur le podium lors des cinq Grands Prix suivants.

Ferrari 312T2 8 / 13 Photo de: Giorgio Piola La suite aurait pu tourner au désastre, Lauda subissant un terrible accident au Nürburgring, qui va changer la face de la saison et de sa carrière. Sorti des flammes par d'autres pilotes, il a subi des blessures très graves aux poumons et des brûlures lui laissant des cicatrices à vie. Il a réussi à reprendre le volant trois courses plus tard, se battant jusqu'au bout avec James Hunt pour le titre.

Ferrari 312T2 9 / 13 Photo de: Giorgio Piola Lauda a remporté de nouveau le titre en 1977 avec la 312T2. Il a remporté trois courses et terminé sept autres fois sur le podium.

Brabham BT46 10 / 13 Photo de: Giorgio Piola Lauda a décidé de quitter Ferrari pour Brabham en 1978. La machine propulsée par le 12 cylindres à plat Alfa Romeo n'utilisait toutefois pas à fond l'effet de sol, de plus en plus important.

Brabham BT46B 11 / 13 Photo de: Giorgio Piola La BT46B, ou Brabham "aspirateur", était elle bien plus controversée mais aussi diablement efficace aux mains de Lauda lors de son seul Grand Prix. Il a remporté le Grand Prix de Suède, s'imposant avec 34 secondes d'avance sur Riccardo Patrese.

McLaren MP4-1 12 / 13 Photo de: Giorgio Piola Deux courses avant la fin de saison 1979, Niki Lauda a pris sa retraite. Il en fut sorti par Ron Dennis en 1982 pour faire équipe avec John Watson dans une équipe McLaren ayant retrouvé de sa superbe. L'Autrichien a gagné deux courses.