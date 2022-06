Piastri aligné lors des EL1 au GP de France ?

La réglementation 2022 oblige toutes les écuries à offrir deux des séances d'Essais Libres 1 à des rookies, avec le cas échéant chacun des pilotes titulaires devant laisser sa place à une reprise. Chez Alpine, le prometteur Oscar Piastri occupe le poste de réserviste et, après une campagne 2021 impressionnante en F2, est vu comme l'avenir de la marque.

Il bénéficie d'un programme complet d'apprentissage de la discipline, qui le voit notamment rouler sur différents circuits (dernièrement au Qatar et à Silverstone) au volant de l'Alpine A521 de l'an passé. Quant aux EL1, Otmar Szafnauer expliquait que ses débuts en Grand Prix arriveraient "bientôt" mais tout en précisant que ce ne serait pas en Grande-Bretagne, où l'écurie compte déployer un nouveau package d'évolutions.

"Nous pouvons vous dire que ce ne sera pas Silverstone", a déclaré Szafnauer lorsqu'il a été interrogé sur le sujet. "Mais ce n'est pas loin. La réponse est que nous avons l'intention de le mettre dans la voiture. Ce ne sera pas très éloigné dans le temps, mais nous ne l'avons pas encore annoncé."

Avec l'Autriche parmi les prochaines manches, qui sera une course sprint donc une épreuve où les pilotes ne disputeront qu'une seule séance d'essais avant les qualifications, le choix le plus logique est donc celui de l'épreuve à domicile de l'écurie, au Castellet, du 22 au 24 juillet prochains.

À plus long terme, Piastri est attendu comme un futur pilote Williams en 2023, en dépit du maintien de ses liens avec la structure française. Toutefois, Szafnauer a tempéré ces rumeurs : "Oscar est un jeune talent prometteur qui gravit les échelons, comme nous le savons tous, et il a testé la voiture de l'an dernier sur plus de circuits que simplement Silverstone, il a roulé sur quelques autres et en fera davantage à l'avenir. Il se débrouille très bien."

"Nous sommes sous contrat avec Oscar, nous avons des options sur lui alors il n'est pas nécessaire de précipiter ça. Nous allons prendre notre temps, et au bon moment lors de la silly season [quand s'emballe le marché des transferts, ndlr], nous allons regarder autour de nous et prendre ce genre de décision."

Sur les neuf premières courses de la saison, seules deux écuries ont offert du roulage à des rookies en EL1 : Red Bull en remplaçant Sergio Pérez par Jüri Vips et Williams en confiant la voiture d'Alex Albon à Nyck de Vries, à chaque fois à Barcelone. Dans le même temps, étrangeté du règlement, Alfa Romeo a rempli la moitié de ses obligations quand Zhou Guanyu, pourtant titulaire cette saison mais rookie, a pris part aux EL1 à Bahreïn.

Avec Adam Cooper