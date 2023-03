Piastri ne regrette pas d'avoir préféré McLaren à Alpine

La polémique autour d'Oscar Piastri a été le feuilleton de l'été 2022 : tout a commencé lorsque le lauréat 2021 de Formule 2, alors contractuellement lié à Alpine, a contredit l'annonce de sa titularisation par l'équipe tricolore pour la saison 2023, qui faisait suite à la retraite de Sebastian Vettel et au départ de Fernando Alonso d'Enstone vers Silverstone.

Il est apparu plus tard que Piastri avait rompu ses liens avec la marque française pour se rapprocher de McLaren et, à terme, remplacer Daniel Ricciardo. Compte tenu de l'ampleur médiatique de ce transfert, tous les regards étaient braqués sur le rookie pour ses premiers pas en catégorie reine, au Grand Prix de Bahreïn. Et ceux-ci ne se sont pas faits sans heurts puisqu'il a été éliminé en Q1 puis stoppé après 13 tours de course en raison d'un problème technique, alors qu'Alpine a placé une voiture en Q3 et engrangé deux points suite à la neuvième place de Pierre Gasly.

Peut-on alors parler de mauvaise décision pour Piastri et sa jeune carrière ? L'intéressé ne le pense pas et se justifie en expliquant qu'au moment où Alpine et McLaren se disputaient ses services, "il n'y [avait] jamais eu de choix entre [ces] deux équipes".

Oscar Piastri, McLaren

Il ajoute : "Pour moi, il était clair que je voulais rejoindre McLaren compte tenu de la passion dont ils ont fait preuve pour m'avoir dans l'équipe, ça a été un facteur très, très important. Évidemment, je suis très concentré sur ma situation actuelle et j'essaie d'aider l'équipe à aller de l'avant et à revenir là où nous voulons être."

Avant même que l'écurie de Woking ne participe à la première course de la saison, il était annoncé qu'une première évolution majeure de la MCL60 aurait lieu pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan, en avril. Si les performances de la monoplace devraient s'améliorer par la suite, Piastri reste conscient que cette amélioration ne sera pas suffisante pour replacer McLaren au sommet de la hiérarchie en milieu de grille, une place qu'elle contestait à Alpine au cours des dernières saisons.

"Nous ne sommes évidemment pas au niveau auquel nous voulons être en ce moment", déplore l'Australien. "Nous avons été très francs à ce sujet. Nous avons mis en place un plan de développement solide pour essayer de revenir là où nous devrions être, c'est-à-dire à la poursuite des trois ou quatre meilleures équipes. Il est difficile de se hisser au même niveau que ces trois ou quatre équipes. Nous verrons ce qu'apporteront ces évolutions à Bakou. Mais il est évident que ce ne sera qu'une étape dans le plan mis en place cette année."