Pierre Gasly tutoie les avant-postes à Imola

La Scuderia AlphaTauri est dans son jardin à Imola, sur un Autodromo Enzo e Dino Ferrari qui ne se trouve qu'à une quinzaine de kilomètres de son siège de Faenza. L'an passé, Pierre Gasly y avait signé une époustouflante quatrième place en qualifications, et s'il avait subi une fuite d'eau en course, son coéquipier Daniil Kvyat avait pris cette même quatrième position sous le drapeau à damier ; ce vendredi, Gasly s'est classé quatrième des Essais Libres 1, puis troisième l'après-midi en pneus tendres, avec moins d'un dixième de retard sur les Mercedes. Forcément, le Français est aux anges.

Lire aussi : EL2 - Gasly en embuscade derrière les Mercedes

"Je pense que cela a été l'un des meilleurs vendredis de notre équipe, quatrième ce matin et troisième cet après-midi", se délecte Gasly. "J'étais si proche des premiers ! Je me suis senti bien dans la voiture dès le premier tour et je suis parvenu à attaquer relativement fort ainsi qu'à piloter de la manière que je voulais. C'est donc une journée réussie à mes yeux."

"Initialement, nous nous sommes concentrés sur les runs courts avec les tendres, où nous avions l'air compétitifs en matière de rythme, puis nous avons réalisé des tours avec beaucoup de carburant afin de préparer la course de dimanche. Nous continuons de travailler dur pour progresser face à nos principaux rivaux en milieu de tableau et je pense, jusqu'à présent, que nous avons montré que le rythme était bon. Nous allons analyser ce soir les données que nous avons collectées en espérant trouver un petit peu plus de performance en qualifications demain."

La performance de Gasly n'a pas manqué d'être remarquée par la concurrence, y compris au sein de l'écurie septuple Championne du monde en titre. "AlphaTauri a fait un travail époustouflant cette année et a l'air incroyablement rapide", souligne Lewis Hamilton. "C'est vraiment super que Pierre ait une bonne voiture, je suis ravi de le voir si haut."

Quant au rookie Yuki Tsunoda, il a eu un peu moins de réussite avec une sortie de piste et une défaillance de son unité de puissance en EL1, mais il s'est bien rattrapé par la suite avec le septième chrono du jour, à moins d'un demi-dixième du top 5. Cependant, Red Bull et Ferrari ne semblent pas avoir montré leur plein potentiel, en raison de la panne subie par Max Verstappen et du chrono supprimé pour Charles Leclerc, qui l'aurait placé au sommet de la hiérarchie.