Pierre Gasly : "Il y a un gros coup à faire"

Les mots durs du patron Laurent Rossi ont visiblement été entendus. Une semaine après le cauchemar de Bakou, Alpine retrouve des couleurs à Miami et a placé ses deux monoplaces en Q3. Confirmant le rythme prometteur affiché depuis la veille par la monoplace d'Enstone, Pierre Gasly et Esteban Ocon étaient au rendez-vous. Même si les fortunes ont été diverses, compte tenu du drapeau rouge provoqué par l'accident de Charles Leclerc, la perspective d'aller enfin chercher un bon résultat d'ensemble est réelle. Il faudra confirmer en course et, s'il garde les pieds sur terre, Pierre Gasly se réjouit naturellement de sa cinquième place sur la grille.

"C'est sûr que ça fait très plaisir", souffle-t-il au micro de Canal+. "Premièrement ça fait plaisir d'avoir les deux voitures dans le top 10, ça montre qu'on a bien travaillé depuis le week-end dernier, on a réussi à comprendre des choses. Depuis le début du week-end on est un petit peu plus performant, donc dans l'ensemble je suis satisfait. Après, c'est sûr que Charles [Leclerc] nous aide un peu en Q3, malheureusement pour lui, ce sont des choses qui arrivent, et on arrive à en bénéficier. On part dans une très bonne position."

"Demain je pense qu'il faut attaquer dès le début, il va falloir passer Magnussen. On sait que c'est une piste qui n'est pas simple pour dépasser. Il va falloir tenter, aller chercher les points qu'on n'a pas réussi à aller chercher depuis le début de l'année. On est tous les deux dans le top 10, les McLaren sont assez loin, je pense qu'il va se passer des choses, il y a Max [Verstappen] qui est derrière et qui va remonter. On va saisir nos opportunités, mais très clairement il y a un gros coup à faire demain et on va être présents. Ça fait du bien pour tout le monde, on en avait besoin après le week-end dernier, mais ce n'est pas fini, il ne faut pas s'exciter non plus, on n'a pas encore marqué de points. On part dans une bonne position et on va tout tenter demain."

Les deux Alpine sont entrées en Q3 à Miami.

Bien que soulagé lui aussi par le résultat d'ensemble, Esteban Ocon n'affiche cependant pas du tout le même sourire que son voisin de garage. Le pilote tricolore a le sentiment que le sort s'acharne. Huitième sur la grille, il peste contre la deuxième tentative, en pneus neufs, dont il a été privé en Q3.

"C'est top qu'on soit revenus dans le match comme ça, et on avait la vitesse", analyse-t-il au micro de Canal+. "En Q2 on était 6e donc c'était vraiment bien sur le papier. Malheureusement, je ne peux pas faire mon tour en pneus neufs à la fin, je peux juste faire mon tour en pneus usés, qui ne compte rien. La vitesse, on l'avait plus pour faire un top 5, et aujourd'hui encore on ne le fait pas, pour une broutille, et honnêtement c'est frustrant. Ça continue un peu, le chat noir de la saison. On va essayer de remonter demain, revenir où on doit être en vitesse pure, parce que jusqu'à la Q2 on était vraiment en train de tout maximiser. Ce n'est pas par notre faute aujourd'hui qu'on n'est pas là où on doit être."



En course, il promet de "tout donner jusqu'à la fin", quitte à souffrir : "Physiquement je suis hyper bien, les autres vont avoir du mal je pense".