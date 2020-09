Course - Pierre Gasly, héros français du GP d'Italie !

Monza, le temple de la vitesse, sa verdure, son charme... et sa quiétude. L'image est anormale mais symbolique de la crise sanitaire actuelle et du dernier huis clos imposé à la F1 : un Grand Prix d'Italie sans tifosi. Au moins les passionnés de Ferrari n'assistent pas à ce nouveau week-end difficile pour la Scuderia. Avant cette course, la question est surtout de savoir avec quelle ampleur les Mercedes vont manger le reste du peloton, tant l'écurie allemande semble avoir profité de la suppression des modes moteur, contrairement à l'effet probablement attendu de cette mesure.

Au lendemain de qualifications dominées de la tête et des épaules par les monoplaces noires, Lewis Hamilton s'élance donc en pole position avec à ses côtés Valtteri Bottas, et derrière lui les outsiders Carlos Sainz et Sergio Pérez, qui ont réussi à prendre le meilleur sur la Red Bull de Max Verstappen dans l'exercice du tour rapide. Côte pneumatique, le top 10 s'élance en gommes tendres, tout comme Esteban Ocon et Charles Leclerc. Daniil Kvyat et Antonio Giovinazzi font le pari des pneus durs, tandis que le reste du peloton s'élance en mediums.

À l'extinction des feux, Hamilton jaillit impeccablement pour se présenter à la première chicane sans être menacé. En revanche, l'envol est cauchemardesque pour Bottas, tout comme le premier tour au terme duquel il se retrouve sixième. Sainz et Norris ne se sont pas fait prier et se retrouvent ainsi deuxième et troisième, devant Pérez et Ricciardo. Lui aussi en délicatesse, Verstappen est septième.

Pour Ferrari, les ennuis s'accumulent puisque dès le sixième tour, Vettel perd ses freins arrière, au point de tirer tout droit sans même pouvoir éviter les blocs de polystyrène situé à la première chicane. Le quadruple Champion du monde abandonne, après avoir été sorti dès la Q1 la veille. Alexander Albon reçoit pour sa part cinq secondes de pénalité après avoir tassé Romain Grosjean au premier virage.

Grosse erreur chez Mercedes, gros crash pour Leclerc

En tête, c'est le scénario idéal pour Hamilton, qui creuse logiquement et implacablement l'écart avec les McLaren. Écart qui s'évapore lorsque Kevin Magnussen immobilise sa Haas en amont de la voie des stands, suite à un problème technique. Alors que l'on boucle le 20e tour, Hamilton plonge dans la pitlane pour son premier arrêt et le passage aux pneus mediums durant cette neutralisation, tout comme Giovinazzi. Ils sont les seuls à le faire, et pour cause : la voie des stands a été déclarée fermée le temps d'évacuer la monoplace de Magnussen. Les deux hommes font alors l'objet d'une enquête, tandis que les autres observent leur arrêt une fois la pitlane à nouveau ouverte, et juste avant que la voiture de sécurité ne s'efface.

En sursis devant un Stroll qui est le seul à ne pas s'être arrêté, Hamilton gère la relance. Quelques pilotes ont flairé le bon coup en s'arrêtant avant la neutralisation de la course, parmi lesquels Pierre Gasly et Charles Leclerc. Le Monégasque, quelques instants après la relance, est victime d'une sortie de piste violente et à haute vitesse dans la Parabolique. Heureusement, il fait rapidement savoir qu'il est indemne, alors que la SF1000 est détruite. La voiture de sécurité fait son retour en piste, puis la course est interrompue par le drapeau rouge.afin de tout remettre en ordre. La sanction tombe au même moment pour Hamilton et Giovinazzi : un stop-and-go de dix secondes.

Cette suspension du Grand Prix fait les affaires de Lance Stroll, alors deuxième sans s'être arrêté et autorisé par le règlement à chausser des pneus mediums neufs pour un deuxième départ. Deuxième départ donné arrêté, tandis que Hamilton est sommé de purger sa pénalité dans les trois tours qui suivent ce nouvel envol.

Gasly fait rêver la France

Avec 25 tours à parcourir, nouvelle procédure de départ, nouvelle extinction des feux avec des gommes dures pour Hamilton, et mediums pour ses poursuivants.Hamilton reste en tête et Stroll perd gros, tandis que Gasly s'empare de la deuxième position devant les deux Alfa Romeo. Le Français se retrouve aux commandes une fois que Hamilton a purgé sa pénalité dans les stands et repart 17e et dernier.

Victime d'un problème technique, Verstappen rentre au stand pour abandonner à 22 tours du drapeau à damier, laissant 16 monoplaces en piste. En tête, Gasly garde la tête froide et n'est pas mis en danger par Räikkönen, qui cède peu à peu du terrain, au point de s'incliner devant Sainz. L'Espagnol sait qu'il a une chance à saisir et se lance dans la bagarre avec quatre secondes de retard sur le leader. Un peu plus tard, Stroll prend lui aussi le meilleur sur Räikkönen et sort définitivement le Champion du monde 2007 du podium provisoire.

Au fil des tours, Gasly voit Sainz reprendre du terrain dixième après dixième. Mais au moment de faire la jonction, le pilote McLaren bute et ne parvient pas à rentrer dans la même seconde que l'AlphaTauri pour espérer profiter du DRS, si ce n'est à l'amorce du dernier tour. Le dernier tour est à couper le souffle pour les deux hommes, mais le Français tient, jusqu'au bout, et devient le héros de toute une génération qui n'avait encore jamais vu un pilote tricolore s'imposer en Formule 1 !

Stroll complète le podium devant Norris, qui aura tenu tête de bout en bout à Bottas. Ricciardo prend la sixième place devant Ocon et Hamilton, auteur d'une belle remontée pour limiter la casse.

Grand Prix d'Italie