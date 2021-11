Gasly : "Un de mes meilleurs tours de la saison"

Satisfait Pierre Gasly, dont les séances de qualifications se suivent et se ressemblent ! Déjà le "meilleur des autres" à Mexico la semaine dernière, le Français a remis ça ce vendredi à Interlagos, lors des qualifications du Grand Prix de São Paulo. S'il concède huit dixièmes au meilleur chrono réalisé par Lewis Hamilton sur l'un des circuits les plus courts de l'année, l'essentiel est ailleurs car le pilote AlphaTauri devance tous ses concurrents directs, et notamment les Alpine dans le duel qui oppose les deux écuries pour la cinquième place du championnat.

Pourtant, et malgré un cinquième temps déjà en essais libres, le pilote tricolore n'était pas vraiment optimiste à l'heure de l'exercice du tour rapide. Alors, dans de telles conditions, cette performance prend un goût encore plus particulier, sur les terres de son premier podium en Formule 1, signé en 2019.

"Aujourd'hui je suis extrêmement content", réagit-il au micro de Canal+. "Ça ne m'arrive pas souvent d'être très content comme ça, mais ça a été une matinée compliquée, je n'étais pas à l'aise dans la voiture. En qualifs aussi, dans ces conditions-là, ça a été difficile, mais je me suis vraiment concentré sur moi, j'ai essayé d'améliorer, d'aller chercher un tout petit peu à chaque séance, et je pense vraiment que j'ai fait l'un de mes meilleurs tours en qualifs de la saison. Je suis très, très content."

Néanmoins, Pierre Gasly n'a même pas encore fait la moitié du chemin, car ce week-end est celui de la troisième Qualif Sprint de l'année. Un format qui jusqu'à présent n'a pas vraiment réussi au Normand. Il en a fait la mauvaise expérience à Monza début septembre en perdant tout au départ du sprint le samedi. Il espère donc inverser la tendance dans l'espoir de conserver une position de départ intéressante.

"On va essayer de voir les opportunités qu'il y a, de prendre un bon départ", insiste-t-il. "C'est sûr que ça va être intense. Pour nous, ça n'a pas été très bien les sprints, mais j'espère changer ça demain."

Cet exercice tout particulier pourrait en effet donner une occasion de recoller à certains poursuivants, et notamment du côté de chez Alpine où Esteban Ocon, onzième et sorti en Q3, nourrit des espoirs de remontée.

"Ça s'est joué à rien aujourd'hui pour entrer en Q3", confie Ocon au micro de Canal+. "Ça se joue à quelques millièmes, donc c'est positif en tant qu'équipe, on revient dans le match, on revient près des points et c'est ce qu'on veut. La vraie qualif, c'est demain de toute façon, donc on va pouvoir remonter. Et puis on économise des pneus aussi, c'est le bénéfice de ne pas se qualifier."