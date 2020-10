Pierre Gasly sera pilote AlphaTauri en 2021

L'annonce n'est pas une surprise au vu des derniers développements : Pierre Gasly conservera son baquet au sein d'AlphaTauri en 2021. Il s'agira pour le Français de sa troisième saison complète du côté de Faenza, après avoir disputé quelques GP fin 2017 et avoir été replacé au sein de la structure à la mi-saison 2019 suite à ses mauvais résultats chez Red Bull.

Justement, cette prolongation de la collaboration entre Gasly et l'ancienne équipe Toro Rosso signe, de fait et là encore sans qu'il s'agisse véritablement d'une surprise, la fin de l'espoir de le voir retrouver l'écurie de pointe du programme de la marque autrichienne. Si Alexander Albon n'est plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Milton Keynes, Gasly n'a ces derniers jours pas été présenté comme son remplaçant idéal.

Lire aussi : La victoire de Pierre Gasly vécue de l'intérieur

Cela en dépit de résultats probants cette saison, avec forcément en point d'orgue sa victoire surprise lors du Grand Prix d'Italie, la première du constructeur AlphaTauri mais la seconde pour l'usine italienne après le succès de Sebastian Vettel, toujours à Monza, en 2008.

"Je suis extrêmement heureux de continuer avec la Scuderia AlphaTauri pour une autre saison", a déclaré le Français. "Cette année se passe très bien, et nous sommes sur la bonne voie pour connaître la saison la plus réussie de l'Histoire de l'équipe. Je pense que nous avons une relation très forte, nous avons réussi à saisir toutes les opportunités qui se sont présentées, la meilleure étant celle du Grand Prix d'Italie."

"Gagner ma première course de Formule 1 à Monza a été un moment très spécial pour moi, et c'était très agréable de remporter une deuxième victoire dans l'Histoire de l'écurie, j'en suis donc très fier. Je ferai mon maximum pour pousser l'équipe et je prendrai toutes mes responsabilités pour la faire avancer autant que possible."

Quant à Franz Tost, le directeur d'AlphaTauri, il s'est réjoui de cette prolongation. "Depuis qu'il est revenu dans l'équipe l'année dernière, il a constamment montré de très bonnes performances en réalisant deux podiums, avec une deuxième place au Brésil en 2019 et une victoire lors de la course à domicile de l'équipe au Grand Prix d'Italie de cette année."

"Pierre a prouvé qu'il était très compétitif grâce à sa grande maîtrise de la course, en extrayant le potentiel de la voiture à chaque épreuve et en donnant un précieux feedback à ses ingénieurs. Il est mentalement très fort, il est toujours motivé et lorsqu'il se fixe un objectif, il se donne à fond pour l'atteindre. Je suis ravi d'étendre cette coopération et de pouvoir réaliser ensemble une saison 2021 réussie."

Related video