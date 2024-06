Pour Pierre Gasly, la pluie peut sauver Alpine

Après être passé pour la première fois en Q3 cette saison lors de la manche précédente à Monaco, Pierre Gasly n'a pas su renouveler cette performance lors de la séance de qualifications du Grand Prix du Canada. Le Français est passé à la limite de l'élimination en Q1 en signant le 15e temps. Cependant, il peut se réjouir d'avoir éliminé Sergio Pérez pour seulement 37 petits millièmes.

Au micro de Canal+, Pierre Gasly s'est montré mitigé. Le pilote Alpine aurait souhaité voir la pluie faire son apparition, permettant à l'écurie française de réduire l'écart. Cela n'est pas arrivé mais il espère tout de même que celle-ci s'abattra sur le circuit Gilles Villeneuve lors de la course.

"C'est vrai que c'est pas simple parce qu'en terme de balance de voiture ont était bien, je fais un beau tour en Q1 puis un beau tour en Q2. Malheureusement, par rapport au feeling dans la voiture, je ne m'attendais pas à ce que ça nous mette aussi loin. Aussi loin, c'est relatif, parce qu'on est à trois dixièmes des Ferrari devant nous. C'est assez bizarre, il y a des voitures qui ont l'air d'extrêmement bien marcher comme la Williams ou la VCARB. C'est un peu particulier. Après, dans la voiture, j'étais content des tours que j'ai fait et je pense qu'on a optimisé la voiture. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a pas assez de grip et on est pas assez performant."

"Depuis le début du week-end, j'espère qu'il y ait le plus de pluie possible parce que l'on sait que ça redistribue les cartes. J'aurais bien aimé que la pluie arrive en Q2 et je pensais qu'elle allait arriver. Malheureusement, ça n'arrive pas mais ça reste une bonne base de travail. On a encore beaucoup de boulot devant nous et on va voir ce qui va être possible demain. Il y a encore beaucoup de chance de pluie donc on espère que ça pourra mélanger un peu les cartes."

Une course qui s'annonce difficile pour Ocon

De son côté, Esteban Ocon aura beaucoup à faire dimanche, lors de la course. Le pilote français, qui quittera Alpine à la fin de la saison, s'élancera en fond de grille. À cause du trafic et du poids de sa monoplace, Ocon a échoué en Q1, terminant à la 18e position. Cependant, avec la pénalité de cinq places que le Français a reçu lors du Grand Prix de Monaco, il s'élancera de la 20e place.

"Il nous a manqué plusieurs choses", explique Ocon au micro de Canal+. "La première, c’est qu’on a eu du trafic à deux reprises dans le tour . C’est hyper serré, donc on perd un petit dixième sur le virage 6 et 7 avec [George] Russell devant. Il n’y a rien qu’il ait pu faire, mais ça dévente donc forcément j’ai perdu un petit dixième là-dessus. Puis, pour démarrer le tour, il y a eu un gros bouchon avant, j’ai dû me parker, attendre longtemps et ce n’était pas le bon début de tour. L’autre chose, c’est qu’on a un souci avec le poids, de notre côté, depuis un certain moment. Donc il faut qu’on essaie de gérer ça au mieux sur les prochaines courses."

"Nous n'avons rien à perdre, on va essayer de remonter, faire au mieux, utiliser les possibilités de stratégie au mieux et faire une belle course, une course propre, en quittant le Canada content."