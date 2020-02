Gasly n'a pas plus de pression pour son avenir avec Red Bull

Jüri Vips, Yuki Tsunoda, Liam Lawson. Autant de membres du Red Bull Junior Team qui sont plus proches que jamais de la Formule 1. Jüri Vips a soulevé l'enthousiasme par son style de pilotage agressif et ses belles performances ces deux dernières années, avec la quatrième place en F3 Europe puis en FIA F3 sans jamais être dans la meilleure équipe, et va découvrir la Super Formula ; Liam Lawson était plus en retrait mais vient de faire un pas vers la Super Licence avec le titre honorifique de vice-Champion en Toyota Racing Series ; Yuki Tsunoda est le favori de Honda, et Helmut Marko lui a confié la tâche de finir dans le top 4 de la F2 pour sa première campagne dans la discipline.

Autant dire que si un pilote AlphaTauri (ex-Toro Rosso) déçoit en 2020, la marque au taureau devrait avoir l'embarras du choix pour le remplacer, mais Pierre Gasly est loin de ressentir une pression supplémentaire pour autant. "Vous savez, chez Red Bull – et en Formule 1 en général – on a la pression en permanence, donc ça n'augmente pas vraiment", souligne le Français pour Motorsport.com. "Je sais ce que je dois faire, et il est clair dans mon esprit que c'est la seule chose sur laquelle je me concentre."

Cinq pilotes ont déjà un contrat pour la saison 2021 de Formule 1 – Sergio Pérez chez Aston Martin (actuellement Racing Point), Charles Leclerc avec Ferrari, Max Verstappen chez Red Bull, Esteban Ocon avec Renault et George Russell chez Williams – mais ce n'est pas quelque chose qui taraude Gasly.

"Je pense savoir à quoi ressemble l'avenir", poursuit-il. "Bien sûr, il faut toujours être performant. Je ne fais ça pour personne d'autre, je le fais seulement pour moi car j'ai l'esprit de compétition et je veux être rapide, et si je fais ça, c'est pour être compétitif et aussi pour jouer les victoires et les titres à l'avenir. Donc non, je pense simplement qu'il est important pour moi d'être à mon meilleur niveau et de pouvoir le montrer. Mais j'ai bon espoir d'avoir le nécessaire pour ce faire avec AlphaTauri."

Le Normand se garde logiquement de se fixer des objectifs pour la saison 2020, ne sachant pas encore où s'insérera sa monoplace dans la hiérarchie. "Ayant l'esprit de compétition, je veux marquer des points, je veux être constant et je veux être rapide tout au long de l'année. Mais objectivement, je n'ai pas suffisamment d'informations pour savoir si nous allons nous battre pour le top 5, 8, 12, ou 15. Ce qui est sûr, c'est que l'an dernier, nous avons fini sixièmes du championnat des constructeurs, et l'écurie voudra faire mieux et tenter d'obtenir cette cinquième place. Nous nous battrons pour cela."

"D'un point de vue personnel, bien sûr, je veux être meilleur que l'an dernier. Je veux simplement continuer sur la lancée des dernières courses avec Toro Rosso, avec le podium au Brésil. Et être régulier. Essayer de commettre moins d'erreurs et être simplement plus fort dans l'ensemble", conclut Gasly.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas

